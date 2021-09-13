Tuần mới (13-19/9), 3 con giáp GẶP HUNG HOÁ CÁT, tài lộc BÙNG PHÁT, kiếm được bội tiền

Theo tử vi 12 con giáp, bản chất của người tuổi Sửu là người có tinh thần tốt, nhân hậu, lạc quan và thông minh. Cuộc sống của họ cũng vô cùng suôn sẻ. Con giáp tuổi Sửu cũng nuôi dưỡng những ước mơ cho riêng mình và dựa vào sức mình để biến ước mơ thành hiện thực. Qua đó, họ vạch cho mình con đường kiếm tiền, làm giàu, thông qua những việc đầu tư, kinh doanh.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có ngũ hành thuộc thủy, thủy chi phối sự giàu có. Vì vậy, con giáp tuổi Tỵ thường cất giấu rất nhiều của cải. Bản chất họ cũng là những người khôn ngoan, thận trọng và có óc phán đoán nhạy bén.

Tuần mới mang lại nhiều hy vọng cho tuổi Sửu với sự phù hộ của các vì sao may mắn, con giáp tuổi Sửu sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc, tiến bộ không ngừng. Tài lộc cũng theo đó mà tới, tài chính sung túc, dư dả.

Người tuổi Tỵ luôn có thể đi đầu trong sự nghiệp, nắm bắt cơ hội và giành lấy sự giàu có. Với kinh nghiệm xã hội được bồi đắp theo năm tháng, người tuổi Tỵ chắc chắn gặt hái không ít thành tựu.

Ảnh minh họa: Internet

Nhất là sau tuổi trung niên, người tuổi Tỵ có thể trở nên nổi tiếng, khởi nghiệp thành công, trở thành ông chủ lớn và là một phần của tầng lớp giàu có. Tuần mới, con giáp tuổi Tỵ sẽ giành được ngôi sao may mắn và sự nghiệp có những bước tiến vững chắc, "ngân khố" cũng từ từ đầy lên.

Con giáp tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có tài vận sung túc, thịnh vượng. Họ gặp may mắn cả đời, được quý nhân phù trợ. Không chỉ vậy, con giáp tuổi Tý còn là ngôi sao may mắn cho cha mẹ. Họ tài năng, thông minh, cư xử tốt và hợp tình hợp lý. Người tuổi Tý là học sinh giỏi trong mắt thầy cô và là một trụ cột của xã hội, đất nước sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Với sự may mắn của mình, con giáp tuổi Tý có thể thúc đẩy tài vận trong gia đình và mang lại sự giàu có, hạnh phúc cho cha mẹ. Đặc biệt sau tuổi trung niên, người tuổi Tý có tài lộc tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ. Tuần mới này, sự nghiệp của con giáp tuổi Tý sẽ thăng tiến không ngừng.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.