Tuần mới (13-19/9), 3 con giáp GẶP HUNG HOÁ CÁT, tài lộc BÙNG PHÁT, kiếm được bội tiền

Tâm linh - Tử vi 13/09/2021 11:00

Tuần mới, 3 con giáp được sao may mắn phù hộ, sự nghiệp có bước tiến bộ đáng kể, tài chính sung túc, tương lai rộng mở.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, bản chất của người tuổi Sửu là người có tinh thần tốt, nhân hậu, lạc quan và thông minh. Cuộc sống của họ cũng vô cùng suôn sẻ. Con giáp tuổi Sửu cũng nuôi dưỡng những ước mơ cho riêng mình và dựa vào sức mình để biến ước mơ thành hiện thực. Qua đó, họ vạch cho mình con đường kiếm tiền, làm giàu, thông qua những việc đầu tư, kinh doanh. 

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới mang lại nhiều hy vọng cho tuổi Sửu với sự phù hộ của các vì sao may mắn, con giáp tuổi Sửu sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc, tiến bộ không ngừng. Tài lộc cũng theo đó mà tới, tài chính sung túc, dư dả.

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có ngũ hành thuộc thủy, thủy chi phối sự giàu có. Vì vậy, con giáp tuổi Tỵ thường cất giấu rất nhiều của cải. Bản chất họ cũng là những người khôn ngoan, thận trọng và có óc phán đoán nhạy bén. 

Người tuổi Tỵ luôn có thể đi đầu trong sự nghiệp, nắm bắt cơ hội và giành lấy sự giàu có. Với kinh nghiệm xã hội được bồi đắp theo năm tháng, người tuổi Tỵ chắc chắn gặt hái không ít thành tựu.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhất là sau tuổi trung niên, người tuổi Tỵ có thể trở nên nổi tiếng, khởi nghiệp thành công, trở thành ông chủ lớn và là một phần của tầng lớp giàu có. Tuần mới, con giáp tuổi Tỵ sẽ giành được ngôi sao may mắn và sự nghiệp có những bước tiến vững chắc, "ngân khố" cũng từ từ đầy lên. 

Con giáp tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có tài vận sung túc, thịnh vượng. Họ gặp may mắn cả đời, được quý nhân phù trợ. Không chỉ vậy, con giáp tuổi Tý còn là ngôi sao may mắn cho cha mẹ. Họ tài năng, thông minh, cư xử tốt và hợp tình hợp lý. Người tuổi Tý là học sinh giỏi trong mắt thầy cô và là một trụ cột của xã hội, đất nước sau này. 

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Với sự may mắn của mình, con giáp tuổi Tý có thể thúc đẩy tài vận trong gia đình và mang lại sự giàu có, hạnh phúc cho cha mẹ. Đặc biệt sau tuổi trung niên, người tuổi Tý có tài lộc tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ. Tuần mới này, sự nghiệp của con giáp tuổi Tý sẽ thăng tiến không ngừng.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tuần mới (13-19/9), 3 con giáp có tài lộc LEO THANG, bước ra cửa đạp trúng MỎ VÀNG, ngàn vạn điều phước đang chờ đón

Tuần mới (13-19/9), 3 con giáp có tài lộc LEO THANG, bước ra cửa đạp trúng MỎ VÀNG, ngàn vạn điều phước đang chờ đón

Tuần mới, 3 con giáp may mắn nhất này sẽ gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có số làm chủ 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa