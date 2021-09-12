Tuần mới (13-19/9), 3 con giáp có tài lộc LEO THANG, bước ra cửa đạp trúng MỎ VÀNG, ngàn vạn điều phước đang chờ đón

Tâm linh - Tử vi 12/09/2021 12:00

Tuần mới, 3 con giáp may mắn nhất này sẽ gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tuất trôi qua nhẹ nhàng và trôi chảy. Con giáp này giải tỏa được căng thẳng và những suy nghĩ tiêu cực trước khi bắt đầu công việc. Bạn có thể dành thời gian cuối tuần để xác định lại mục tiêu của mình và loại bỏ bớt những việc không cấp thiết để tránh trường hợp bản thân trở nên quá tải.

Trên phương diện sự nghiệp, hãy tận dụng cơ hội của mình khi có cát tinh ghé thăm. Có thể đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời cho những tham vọng trong sự nghiệp của bạn, vậy nên hãy tập trung năng lượng của bạn vào việc đang làm nhé.

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Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của bản mệnh cũng có dấu hiệu tăng tiến nhờ những tiến triển trong sự nghiệp. Tuy nhiên, dù có kiếm nhiều đến mấy thì bạn cũng chớ tiêu xài lãng phí. Hãy tiết kiệm thêm để đảm bảo cho tương lai của mình và các thành viên trong gia đình bạn nhé.

Tuổi Tý

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, con giáp tuổi Tý sẽ có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình, đặc biệt là trong công việc. Vậy nên, hãy năng nổ hơn trong những buổi họp và gây ấn tượng với mọi người bằng những ý tưởng mới mẻ, bạn sẽ không chỉ củng cố được địa vị của bản thân mà còn giúp tập thể đạt được những bước phát triển mới nữa đấy.

Vận trình tình cảm của bản mệnh khá rực rỡ, hứa hẹn bạn sẽ có một tuần vô cùng sôi nổi. Những ai đã có đôi có cặp sẽ luôn nhận được sự yêu thương và chăm sóc của nửa kia, còn người độc thân sẽ gặp được nhiều đối tượng chủ động làm quen.

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Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc sẽ có Thiên Tài ghé thăm, bạn có thể nhận một khoản tiền làm thêm hoặc bạn được ai đó giúp đỡ, nhờ đó mà những căng thẳng, mệt mỏi trong suốt thời gian qua đã được xóa tan. Bạn cũng không còn phải quá mức lo lắng về những biến cố có thể xảy ra trong cuộc sống nữa.

Tuy nhiên, sức khỏe của con giáp may mắn tuần này có dấu hiệu suy giảm nhẹ, có thể là vì ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường. Nếu không có việc gì quá gấp thì bạn nên hạn chế việc di chuyển hay đi xa nhà.

Tuổi Sửu

Tuần mới hứa hẹn con giáp tuổi Sửu sẽ nhận được một nguồn năng lượng tuyệt vời để có thể hoàn thành những dự án còn đang dang dở của mình. Bạn sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án lớn, vậy nên, hãy chuẩn bị một vài ý tưởng táo bạo để đưa lên bàn họp nhé.

Hãy tận dụng khoảng thời gian này để tạo ấn tượng với cấp trên, đây sẽ là tiền đề để bạn có thể đạt đến những vị trí cao hơn trong sự nghiệp của mình. Nếu cuối tuần bạn được ai đó giúp đỡ thì bạn cũng nên trả lại ân huệ đó bằng cách hỗ trợ họ trong những việc khác.

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Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh còn tìm được nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm hiện tại. Nếu còn độc thân, bạn không nên ngại ngùng khi thể hiện con người thật của mình. Tự tin bộc lộ cá tính sẽ giúp bạn gây ấn tượng với không ít người đấy.

Cát tinh trợ lực giúp tài lộc của bản mệnh cũng đã có tiển triển rõ rệt hơn. Một số người kiếm được tiền nhờ những công việc đơn giản và nhờ thói quen chăm chỉ tích lũy hàng ngày, nhờ vậy mà bạn không vướng phải khó khăn về tiền bạc như mọi người xung quanh mình.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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