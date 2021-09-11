Tuần mới (13/9 - 19/9), chúc mừng 3 con giáp được CÁT TINH soi chiếu, lợi nhuận tăng gấp bội phần, tình duyên nở hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 11/09/2021 11:15

Xem tử vi 12 con giáp từ ngày 13/9 đến ngày 19/9, Thần Tài đã chỉ điểm 3 con giáp may mắn nhất. Hãy cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới cho thấy, vận trình tài lộc của tuổi Mão cơ bản là thuận lợi. Tiền bạc không thiếu nhưng phải chờ đến cuối tuần mới thực sự dồi dào. Bên cạnh, con giáp này có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần bạn chăm chỉ. Do vậy, đường công danh sự nghiệp tiến triển khá tốt.

Trong tuần mới, bản mệnh cũng xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tường giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, thu về những khoản tiền đầu tay nên chẳng lo túng thiếu. Với những ai làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, lợi nhuận theo đó tăng lên gấp bội.

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Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính, con giáp này còn có cả thu nhập phụ nữa. Tử vi tuần mới này nhắc nhở con giáp này cần tập trung vào làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng để cơ hội vụt khỏi tầm tay bởi cơ hội không phải lúc nào cũng đến.

Tuổi Tỵ

Tuần mới, tuổi Tỵ sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ đang đón chờ ở phía trước. Tài lộc dồi dào, từ đầu tuần con giáp này đã gặp nhiều cơ may làm giàu cho chính mình. Con giáp tuổi Tỵ đón nhận nhiều tin vui khi được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp suôn sẻ, hanh thông. Thực chất, tuổi Tỵ đang rất cần đến sự thúc đẩy cũng như may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

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Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn thuận lợi, có thu hoạch bất ngờ nhất là vào đầu tuần khi được Chính Quan trợ lực. Con giáp này có thể sẽ được cấp trên tạo nhiều cơ hội để bạn khẳng định bản thân, phát huy năng lực. Thiên Tài cho thấy bản mệnh có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc tìm kiếm cơ hội để tăng thu nhập cho mình.

Xét vận trình tình duyên, con giáp này khá êm ái, không có biến động lớn. Bản mệnh biết cách làm cho nửa kia cảm thấy tin tưởng dù đôi bên phải yêu xa. Tuổi Tỵ nên thể hiện tình cảm nhiều hơn với đối phương.

Tuổi Sửu

Sao Thái Âm xuất hiện trong tử vi tuần mới của người tuổi Sửu, báo hiệu quý nhân là nữ mệnh sẽ xuất hiện trợ lực cho con giáp này kiếm được nguồn tài lộc khá vượng. Quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bản mệnh tìm thấy hướng đi thuận lợi dễ dàng hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho mình.

Thời điểm này, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều dồi dào, con giáp này được cả Thiên Tài và Chính Tài hợp sức nâng đỡ nên biết cách cân đối thời gian để không làm ảnh hưởng đến công việc chính mà vẫn kiếm được nguồn lợi từ nghề tay trái của mình.

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Ảnh minh họa: Internet

Xét về đường công danh sự nghiệp thì bản mệnh phải đợi tới cuối tuần mới thu được kết quả như mong đợi. Đầu tuần sẽ có không ít khó khăn và trở ngại, nhưng nếu cứ tiếp tục kiên trì thì tới cuối tuần sẽ có thu hoạch xứng đáng nhờ Thiên Ấn chỉ lỗi để mệnh chủ tìm được thời cơ tự đẩy mình lên nổi bật so với đám đông.

Sao Bách Việt chủ đào hoa báo hiệu tin mừng về tình duyên của những chú Trâu. Đào hoa nở rộ, con giáp này nếu còn độc thân sẽ nhiều cơ hội để tìm thấy tình yêu của đời mình, nhanh chóng đi đến hôn nhân hạnh phúc. Các cặp vợ chồng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, chuyện con cái cũng không còn là vấn đề gây mâu thuẫn giữa cả hai nữa. 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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