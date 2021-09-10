Cuối tuần (11-12/9), chúc mừng 3 con giáp số ĐỎ CHÓT, được THẦN TÀI chiếu cố nồng hậu, sự nghiệp thăng hoa đến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10/09/2021 11:05

Theo tử vi vận mệnh cuối tuần, 3 con giáp dưới đây sẽ chẳng phải lo lắng điều gì, vì cuộc sống nhung lụa, đủ đầy và sung túc đang mở rộng đón chờ họ bước vào.

Tuổi Thìn

Tử vi cuối tuần cho thấy, tuổi Thìn sẽ luôn toát ra nguồn năng lượng vô cùng tích cực và tràn đầy sức sống. Những người này như biến thành con người hoàn toàn khác, biết bản thân đang ở đâu và không ngừng tìm hướng đi mới cho mình, bằng lửa đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng.

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Ảnh minh họa: Internet

Nhờ quý nhân phù trợ giúp sức, tuổi Thìn không còn mê muội và cố chấp với những bước đi sai lầm trong quá khứ, họ biết phân biệt đúng sai phải trái và luôn không ngừng tìm kiếm cho bản thân một sự đột phá. Mọi sự đều hanh thông, công việc đến khá dễ dàng, chỉ cần bỏ chút công sức là có thể thu về một khoản hời đậm.

Chính vì vậy, tuổi Thìn đừng để vụt mất cơ hội ngàn năm có một, kịp thời nắm bắt thời cơ, con giáp này có nhiều cơ hội làm giàu hơn gấp nhiều lần. Nên không có gì khó hiểu nếu những thời gian tới đây, tuổi Thìn trở thành một vị đại gia thực thụ.

Tuổi Mùi 

Vận tài lộc trong 2 ngày cuối tuần của những người tuổi Mùi thực sự khiến người ta phải thán phục và đố kỵ. Mọi vận may đều kéo đến ùn ùn và bao quanh lấy họ, giúp những người này "một bước lên tiên". Chính Tài thay đổi theo hướng tích cực, nguồn thu nhập không chỉ đến từ công việc chính mà còn nhờ các khoản thu ngoài lề. Khả năng thăng quan tiến chức, gia tăng lương bổng là vô cùng lớn, mỗi năm Chính Tài lại giúp tuổi Mùi giàu thêm một phần.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài giúp công việc của bản mệnh ổn định và dễ dàng vượng phát hơn, được lòng đồng nghiệp, được sự tín nhiệm của cấp trên, công việc của tuổi Mùi cũng dễ dàng và suôn sẻ hơn rất nhiều. Những người này có cơ hội được khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, càng có chỗ đứng nhất định trong xã hội.

Tài lộc gia tăng đáng kể không nói tới việc thực lực hay bản lĩnh, riêng vận may tự nhiên kéo đến cũng khiến con giáp này giàu lên trông thấy. Một chút vận may trong thời gian tới, bản mệnh nên thử đầu tư vào các lĩnh vực như chứng khoán, nhà đất,...

Tuổi Sửu

Cuối tuần, người tuổi Sửu có thể sẽ được quý nhân kề cận giúp sức. Kim Đẩu tinh mang theo vận tài lộc sáng rõ, trải qua những tháng ngày thực sự khó khăn và vất vả, có thể nói mọi thành công và sung túc lúc này là hoa thơm trái ngọt mà những người này xứng đáng nhận được.

Kinh nghiệm sống và vốn tri thức tích luỹ qua từng ngày chính là vốn liếng để tôi luyện bản mệnh trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. Trong giông bão, sóng gió, đủ bản lĩnh và nghị lực để vượt qua nghịch cảnh, đối với bất kì ai, cũng là một sự tuyệt vời rồi.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng, nỗ lực không ngừng là chìa khoá đưa tuổi Sửu đến gần hơn với thành công. Bên cạnh đó, nhờ sự đưa đường dẫn lối của quý nhân, mọi chuyện đối với tuổi Sửu đều dễ dàng như trở bàn tay, mọi khó khăn chẳng còn nghĩa lý gì trước sức mạnh phi thường của bản mệnh. Tiền bạc cứ thế tới tấp không ngừng, giúp những người này xoay chuyển vận mệnh một cách bất ngờ, không khỏi khiến cho những người xung quanh phải ghen tức, đố kỵ.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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