Giữa tháng 9 đến cuối năm, 3 con giáp là 'CON CƯNG' thượng đế, ngồi nhà cũng có lộc lá tới cửa, công việc thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 09/09/2021 11:00

Các con giáp sau đây nhớ mở cửa chờ đón Thần tài ghé thăm ban phát lộc lá đấy nhé!

Tuổi Tỵ

Giữa tháng 9 đến cuối năm, tin mừng tới liên tiếp với người tuổi Tỵ khi đường tài vận của bạn đang vô cùng vượng phát. Bạn có lộc lá lắm đấy nhé!

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Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn buôn bán mở hàng đã có người mau mắn trao cho tài lộc, cả ngày chuyện làm ăn đều thuận lợi, thu tiền bạc về đầy tay, lợi nhuận tăng thêm gấp nhiều phần. Người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập ngoài luồng từ nghề tay trái. Dù vất vả hơn nhiều so với bình thường nhưng bản mệnh cũng cần phải nỗ lực thêm, ý chí kiên định và quyết tâm mới có được những gì mình muốn một cách xứng đáng.

Tuổi Thân

Vận thế của người tuổi Thân thời gian gần đây rất tốt, cho dù làm bất cứ việc gì cũng đều suôn sẻ, cầu được ước thấy, đặc biệt tài vận vô cùng hanh thông. Nguồn thu chính và nguồn thu phụ của con giáp này đều có thêm những khoản thu không nhỏ.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Giữa tháng 9 đến cuối năm, Tài Tinh tiếp tục soi chiếu nên các cơ hội phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Công việc của người tuổi Thân hanh thông, thăng tiến không ngừng, việc kinh doanh hồng phát đem lại những khoản thu nhập không nhỏ.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý khá may mắn bởi cơ hội phát tài đang đến gần, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ may thăng quan tiến chức cũng nằm trong tầm tay. Sự nghiệp đối mặt với không ít khó khăn, thử thách nhưng được quý nhân giúp đỡ nên gặp hung hóa cát, giành được mục tiêu đã đề ra.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Giữa tháng 9 đến cuối năm, con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công, từ sự nghiệp, tài vận đến tình duyên đều khởi sắc bất ngờ. Đặc biệt, những người này còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng gặp nhiều may mắn, mọi việc cũng hanh thông thuận lợi, nhờ vậy mà cũng tìm được nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập, cuối năm thăng hoa bất ngờ. 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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