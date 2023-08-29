Tuần đầu tiên tháng 9 dương lịch, 3 con giáp MAY MẮN ngút trời cao, tài vận đi lên không ngừng, đón tiền khủng về tay

Tâm linh - Tử vi 29/08/2023 07:55

Tử vi có nói, 3 con giáp cần chú ý, trong tuần đầu tiên tháng 9, tài lộc sẽ vô cùng xuất sắc, gặp nhiều may mắn, dễ phát tài

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có nhiều cơ hội thăng tiến trong tuần đầu tiên tháng 9. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng họ cũng được cấp trên nhận ra và đánh giá cao, đặc biệt là trong chuyện tài chính tiền nong.

Tuy nhiên, con giáp này cũng nên cẩn thận nếu muốn đầu cơ lớn cần tìm hiểu thật kỹ càng để tránh thất bát. Trong thời gian này, về tình cảm, những người tuổi Tuất độc thân sẽ dễ tìm được 1 nửa phù hợp.

Tuần đầu tiên tháng 9 dương lịch, 3 con giáp MAY MẮN ngút trời cao, tài vận đi lên không ngừng, đón tiền khủng về tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, trong tuần đầu tiên tháng 9, mặt tài chính tiền bạc của tuổi Dậu có những dấu hiệu phát triển đáng kể. Có lẽ sự nhạy bén, năng động giúp bạn tiếp cận được với thời cơ sớm hơn nhiều đối thủ xung quanh.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà trong chuyện tình cảm, sao Tinh Tú chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai. Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Tuần đầu tiên tháng 9 dương lịch, 3 con giáp MAY MẮN ngút trời cao, tài vận đi lên không ngừng, đón tiền khủng về tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mặc dù người tuổi Mão sống nội tâm, không giỏi thể hiện bản thân trong các tình huống xã hội. Người tuổi Mão sống lương thiện, biết yêu người yêu mình, với ai họ cũng nhiệt tình, giúp đỡ không cần báo đáp, vì vậy mà được hưởng nhiều phước lành.

Trong tuần đầu tiên tháng 9 sẽ là thời gian có nhiều thay đổi tích cực đối với tuổi Mão. Đặc biệt, con giáp này sẽ gặp được nhiều quý nhân trong đời, được đưa đường dẫn lối giúp thăng hoa hơn về mọi mặt. Tình tiền viên mãn, cuộc sống lên hương ít ai sánh bằng.

Tuần đầu tiên tháng 9 dương lịch, 3 con giáp MAY MẮN ngút trời cao, tài vận đi lên không ngừng, đón tiền khủng về tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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