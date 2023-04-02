Tuần đầu tiên của tháng 4 (3/4 - 9/4), top 3 con giáp có đức mặc sức mà ăn, may mắn không mời mà đến, tài lộc không rước cũng về

Tuần đầu tiên của tháng 4, tuổi Ngọ có thể sẽ được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Mọi khó khăn, thử thách cũng không ngăn được bước chân của con giáp này bước về phía trước.

Vận trình tình cảm cũng tăng tiến theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Con giáp này và nửa kia đôi khi chẳng cần nói mà cũng hiểu ý nhau, giữa hai người không còn tồn tại bất cứ bí mật gì, luôn thoải mái chia sẻ và tâm sự với nhau về mọi thứ trong cuộc sống.

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuần đầu tiên của tháng 4 nhờ Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tý có tinh thần lạc quan, phấn khởi. Bạn sẵn sàng bắt tay vào mọi việc dọn dẹp, sắp xếp, dù mệt mỏi cũng không thấy ngại ngần.

Người tuổi Tý có tinh lạc quan, phấn khởi. Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ xã giao phát triển thuận lợi còn giúp bạn nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, thậm chí gặp được quý nhân trong trường hợp không ngờ tới. Người đó sẽ đem lại nhiều tác động tích cực cho bạn trong năm mới. Kim sinh Thủy, quan hệ giữa bản mệnh và người thân trong gia đình cũng vô cùng hài hòa. Dịp đầu năm, mọi người luôn chủ động giúp đỡ nhau trong mọi việc, hạn chế tranh cãi khiến bầu không khí nặng nề, mất vui.

Tuổi Sửu

Bắt đầu từ ngày 3/4, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, vận khí tràn trề. Sóng gió ắt qua đi, tài lộc vào nhà. Con giáp tuổi này đang ốm đau, bệnh tật cũng sớm gặp thầy, gặp thuốc.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, kiếm tiền bằng nhiều nguồn. Những người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến rộng mở, lương thưởng tăng lên nhanh chóng.

Bắt đầu từ ngày 3/4, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, vận khí tràn trề. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo