Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày đầu tuần (3/4-4/4/2023), 3 con giáp thu nhập tăng lên gấp bội, kết giao nhiều quý nhân, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 12:45

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây thu nhập tăng lên gấp bội, kết giao nhiều quý nhân, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' vào đúng 2 ngày tới.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ chào đón cát tinh "Tử Vi", "Nguyệt Đức" nên bạn sẽ hóa giải được hoàn toàn vận đen đeo bám trước đây. Nếu là người làm công ăn lương chắc chắn sẽ thu được kết quả công việc tốt nhất, tạo ấn tượng tốt với cấp trên, từ đó có cơ hội được đề bạt lên vị trí cao hơn với thu nhập tốt hơn rất nhiều.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này với đối phương vô cùng hòa hợp khi cả hai luôn tìm cách thấu hiểu lẫn nhau. Những người độc thân có thể gặp cơ may tốt để hẹn hò, những cặp đôi có thể thăng hoa hơn trong tình yêu.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày đầu tuần (3/4-4/4/2023), 3 con giáp thu nhập tăng lên gấp bội, kết giao nhiều quý nhân, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ có một tháng vô cùng viên mãn về mặt tài chính. Bất kể là tiền đến từ công việc toàn thời gian hay từ những công việc làm thêm bên ngoài, thu nhập của bạn cũng đều tăng trưởng mạnh. Ngoài ra, bạn còn có thể được nhiều người giúp đỡ, giới thiệu việc làm, hướng dẫn hoặc gợi ý cho các cách thức kiếm tiền khác. 

Mối quan hệ của các cặp đôi dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Người độc thân dễ nhạy cảm và để vết thương lòng trong quá khứ cản bước trên con đường đi tìm tình yêu mới.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày đầu tuần (3/4-4/4/2023), 3 con giáp thu nhập tăng lên gấp bội, kết giao nhiều quý nhân, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ đón nhận nhiều cơ hội kiếm tiền từ những ngành nghề tay trái cũng sẽ đến với bạn, nhất là trong lĩnh vực buôn bán dịch vụ. Nếu đang ấp ủ dự định nào đó liên quan tới làm giàu, bạn nên triển khai ngay, đừng chần chừ, bởi đây là thời điểm hoàn hảo để thực hiện.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ có bước tiến đặc biệt. Những ai đang còn độc thân có cơ hội tìm được một nửa của mình, hoặc đón nhận lời tỏ tình từ người mới quen. Tình cảm vợ chồng của bạn cũng ngày càng nồng nàn, thắm thiết nhờ nỗ lực vun vén tình cảm từ hai phía.

 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày đầu tuần (3/4-4/4/2023), 3 con giáp thu nhập tăng lên gấp bội, kết giao nhiều quý nhân, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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