Tuần đầu tháng 4, 3 cung hoàng đạo này KHỔ VÌ TÌNH, RẦU VÌ TIỀN, LẠI CÒN BỊ GHÉT, cần hết sức chú ý!

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 07:44

Bạch Dương gặp nhiều lận đận tình duyên trong tuần đầu tiên của tháng 4. Trong khi Thiên Bình cần đề phòng tiểu nhân, còn Nhân Mã phải hết sức thận trọng chuyện tài chính.

Bạch Dương

Trong tuần đầu của tháng 4, Bạch Dương là cung hoàng đạo gặp nhiều vất vả trong đường tình duyên. Nếu là người độc thân, bạn có xu hướng trông ngóng tình yêu và dễ rơi vào lưới tình với người mình không thật sự có tình cảm. Nếu là người đã lập gia đình, bạn và đối phương sẽ khó lòng tìm được tiếng nói chung.

Công việc của Bạch Dương cũng không được tốt cho lắm, mà nguyên nhân của việc này có lẽ là vì Dương Nhi đang đắm chìm trong tình yêu chăng? Bởi bạn chẳng mấy tập trung vào việc mình đang làm, thậm chí còn lơ đễnh đến mức mắc phải sai sót nữa cơ.

Tình hình tài chính của Dương Dương không có gì phải lo lắng nhiều. Tuy nhiên mức thu nhập hiện tại chưa làm bạn được thỏa mãn. Nó chỉ giúp bạn đủ ăn đủ tiêu cho những khoản chi phí cố định. Mỗi khi bạn muốn mua sắm thứ gì đó cho bản thân bạn phải đấu tranh rất nhiều.

Tuần đầu tháng 4, 3 cung hoàng đạo này KHỔ VÌ TÌNH, RẦU VÌ TIỀN, LẠI CÒN BỊ GHÉT, cần hết sức chú ý! - Ảnh 1
Tuần này, Bạch Dương gặp nhiều chuyện buồn trong tình cảm. Ảnh minh họa

Thiên Bình

Cũng trong tuần đầu của tháng 4, công việc của Thiên Bình gặp không ít trở ngại. Tài năng của Bình Nhi chưa được kịp được thể hiện ra bên ngoài thì đã xuất hiện dấu hiệu bị kẻ tiểu nhân ghen ghét, đố kị, thậm chí tìm cách vùi dập phía sau.

Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp thiếu sự hài hòa, thậm chí còn nảy sinh mâu thuẫn do cái tôi của mỗi người quá lớn. Với người làm chủ doanh nghiệp, Thiên Bình cần tìm ra hướng đi mới để khắc phục tình trạng kinh doanh có phần thua lỗ hiện nay.

Sự cẩn trọng trong cuộc sống đóng một vai trò hết sức quan trọng với Thiên Bình. Thái độ tích cực này giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ và có được sự nhẹ nhõm tuyệt đối trong tinh thần. Việc ăn uống không cẩn thận có thể khiến bạn bị khó tiêu, mệt mỏi. Một vài quyết định khó khăn cần được đưa ra liên quan đến tình yêu, hôn nhân. Trong hoàn cảnh này, con cái đóng vai trò quan trọng, gây ảnh hưởng lớn đến lựa chọn cuối cùng của bạn.

Tuần đầu tháng 4, 3 cung hoàng đạo này KHỔ VÌ TÌNH, RẦU VÌ TIỀN, LẠI CÒN BỊ GHÉT, cần hết sức chú ý! - Ảnh 2
Thiên Bình bị tiểu nhân ghen ghét độ kỵ, cần phải hết sức chú ý. Ảnh minh họa

Nhân Mã

Nhân Mã có thể đạt được những kết quả tốt trong học tập, làm việc tuần này, khi bạn tìm thấy hiệu quả trong mọi công việc mình làm. Bạn cũng có thể gặp áp lực nhưng sẽ giải quyết được chúng hiệu quả.

Giai đoạn tuần đầu tiên của tháng 4, người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái để tăng thêm thu nhập, cung hoàng đạo này khá vất vả để hoàn thành cả hai công việc nhưng thành quả mà nó đem lại khiến Nhân Mã thấy hoàn toàn xứng đáng. Nếu bạn kinh doanh, buôn bán cần thận trọng khi hợp tác làm ăn với người khác, bởi nếu không thận trọng, họ sẽ lừa bạn số tiền lớn.

Trong tuần, nên thận trọng về vấn đề tài chính, tránh gặp rắc rối, xáo trộn, gây xích mích tình cảm gia đình. Đừng để anh chị em mâu thuẫn vì những chuyện không đáng. Bạn có thể có những chuyến đi dài ngày, đến nhiều nơi xa, khiến bạn rất nhớ nhung gia đình, người thân.

Tuần đầu tháng 4, 3 cung hoàng đạo này KHỔ VÌ TÌNH, RẦU VÌ TIỀN, LẠI CÒN BỊ GHÉT, cần hết sức chú ý! - Ảnh 3
Nhân Mã cần thận trọng các vấn đề về tài chính trong tuần đầu tháng 4. Ảnh minh họa

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm*

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