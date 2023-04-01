Tử vi tuần mới từ 3/4 đến 9/4: Bảng xếp hạng may mắn của 12 con giáp

Từ ngày 3/4 đến 9/4, sức hấp dẫn của bạn với mọi người có thể tăng lên. Bạn sẽ nhận được những lời mời cho các sự kiện diễn ra vào cuối tháng. Và nếu bạn có cơ hội dẫn dắt một cuộc họp ngày hôm nay, hãy nắm lấy nó. Đây là một ngày tuyệt vời để bạn tỏa sáng.

Vào ngày thứ sáu, một người bạn có thể chỉ cho bạn một "đường tắt" bí mật. Đó có thể làm một con đường đi làm nhanh hơn, hoặc một cách nhanh hơn để thực hiện các khoản thuế của bạn. Người đó có rất nhiều thông tin tuyệt vời, nhưng hãy học hỏi từng thứ một. Học một loạt mà không áp dụng thì cũng không thực sự giúp ích cho bạn.

Tuổi Mão tuần này tử vi dự báo, thứ tư tới, bạn có thể gặp được một người hấp dẫn và thú vị. Bạn có thể rất vui khi được nói chuyện với đối phương và cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. tâm trí của bạn tràn ngập những khả năng hợp tác với người này hoặc bắt đầu một tình bạn.

Ngày thứ sáu hứa hẹn điềm lành cho chuyện tình cảm của tuổi Mão. Nếu đây là người bạn mới gặp, bạn có thể khá say mê. Thế giới dường như quay nhanh hơn, màu sắc tươi sáng hơn và tiếng chim hót véo von hơn. Nếu bạn đã có một mối quan hệ nghiêm túc, hãy sắp xếp một buổi tối lãng mạn bên người ấy.

Ngày thứ sáu hứa hẹn điềm lành cho chuyện tình cảm của tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn rất đáng tin cậy. Họ sẽ có vận trình phát triển tốt trong mùa đông năm nay, mang lại hy vọng tích cực cho cả gia đình.

Bản chất của con giáp tuổi Thìn là rất sẵn lòng và hào phóng, không thích tính toán chi ly, nhất là với người thân trong gia đình họ càng rộng rãi, thoải mái.

Chính vì đối xử tử tế với gia đình nên phúc khí cũng từ đó mà đến, trong tháng 12 năm nay vận may của con giáp tuổi Thìn vô cùng vượng phát, tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh.

Sự nghiệp của họ cũng rất ổn định, có thể thăng chức sớm. Thu nhập tăng lên khiến cuộc sống của họ mọi mặt đều tốt đẹp.

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ xuất hiện từ ngày 3/4 đến 9/4. Dù công việc gặp đôi chút khó khăn nhưng nhờ khả năng quản lý chi tiêu một cách thông minh, khoa học mà con giáp này có thể chi tiêu thoải mái với nguồn thu hiện tại.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Tình yêu vượng sắc mang đến cho những người trong cuộc một cảm giác tuyệt vời chưa từng có. Người độc thân cũng mở lòng hơn trước các mối quan hệ xung quanh.

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ xuất hiện từ ngày 3/4 đến 9/4. Ảnh minh họa: Internet

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