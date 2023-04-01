Tử vi tuần mới từ 3/4 đến 9/4: Bảng xếp hạng may mắn của 12 con giáp

Tâm linh - Tử vi 01/04/2023 10:22

Dưới đây là 4 con giáp có vận tài lộc rất vượng trong tuần đầu tiên của tháng 4, cơ hội tăng lương, vận may đầy nhà, gặp điềm lành trong tình cảm.

Tuổi Sửu

Từ ngày 3/4 đến 9/4, sức hấp dẫn của bạn với mọi người có thể tăng lên. Bạn sẽ nhận được những lời mời cho các sự kiện diễn ra vào cuối tháng. Và nếu bạn có cơ hội dẫn dắt một cuộc họp ngày hôm nay, hãy nắm lấy nó. Đây là một ngày tuyệt vời để bạn tỏa sáng.

Vào ngày thứ sáu, một người bạn có thể chỉ cho bạn một "đường tắt" bí mật. Đó có thể làm một con đường đi làm nhanh hơn, hoặc một cách nhanh hơn để thực hiện các khoản thuế của bạn. Người đó có rất nhiều thông tin tuyệt vời, nhưng hãy học hỏi từng thứ một. Học một loạt mà không áp dụng thì cũng không thực sự giúp ích cho bạn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão tuần này tử vi dự báo, thứ tư tới, bạn có thể gặp được một người hấp dẫn và thú vị. Bạn có thể rất vui khi được nói chuyện với đối phương và cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. tâm trí của bạn tràn ngập những khả năng hợp tác với người này hoặc bắt đầu một tình bạn.

Ngày thứ sáu hứa hẹn điềm lành cho chuyện tình cảm của tuổi Mão. Nếu đây là người bạn mới gặp, bạn có thể khá say mê. Thế giới dường như quay nhanh hơn, màu sắc tươi sáng hơn và tiếng chim hót véo von hơn. Nếu bạn đã có một mối quan hệ  nghiêm túc, hãy sắp xếp một buổi tối lãng mạn bên người ấy.

Tử vi tuần mới từ 3/4 đến 9/4: Bảng xếp hạng may mắn của 12 con giáp - Ảnh 1
Ngày thứ sáu hứa hẹn điềm lành cho chuyện tình cảm của tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn rất đáng tin cậy. Họ sẽ có vận trình phát triển tốt trong mùa đông năm nay, mang lại hy vọng tích cực cho cả gia đình.

Bản chất của con giáp tuổi Thìn là rất sẵn lòng và hào phóng, không thích tính toán chi ly, nhất là với người thân trong gia đình họ càng rộng rãi, thoải mái.

Chính vì đối xử tử tế với gia đình nên phúc khí cũng từ đó mà đến, trong tháng 12 năm nay vận may của con giáp tuổi Thìn vô cùng vượng phát, tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh.

Sự nghiệp của họ cũng rất ổn định, có thể thăng chức sớm. Thu nhập tăng lên khiến cuộc sống của họ mọi mặt đều tốt đẹp.

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ xuất hiện từ ngày 3/4 đến 9/4. Dù công việc gặp đôi chút khó khăn nhưng nhờ khả năng quản lý chi tiêu một cách thông minh, khoa học mà con giáp này có thể chi tiêu thoải mái với nguồn thu hiện tại.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Tình yêu vượng sắc mang đến cho những người trong cuộc một cảm giác tuyệt vời chưa từng có. Người độc thân cũng mở lòng hơn trước các mối quan hệ xung quanh.

Tử vi tuần mới từ 3/4 đến 9/4: Bảng xếp hạng may mắn của 12 con giáp - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ xuất hiện từ ngày 3/4 đến 9/4. Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp may mắn ngày đầu tháng 4: chẳng cần phải quá vất vả cũng có vận may tìm tới tận cửa, tha hồ đón nhận lộc trời ban

3 con giáp may mắn ngày đầu tháng 4: chẳng cần phải quá vất vả cũng có vận may tìm tới tận cửa, tha hồ đón nhận lộc trời ban

Bước sang tháng 4 dương này, 3 con giáp sau hứa hẹn sẽ vô cùng may mắn, dễ phát tài phát lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp 12 con giáp bói vui tu vi xem tử vi tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 cung hoàng đạo 12 cung hoàng đạo 12 cung hoàng đạo hôm nay 12 cung hoàng đạo tử vi tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo tử vi hàng tuần

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 7 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng