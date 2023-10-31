Tuần đầu tháng 11, Thần tài vẫy gọi, 3 con giáp tha hồ vơ hái tài lộc, đột phá công danh, vận mệnh rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 31/10/2023 13:53

Nhờ được Thần tài chiếu cố, 3 con giáp này sẽ ngập tràn trong may mắn, tiền trải khắp lối trong tuần đầu tiên tháng 11.

Tuổi Tuất

Sự thẳng thắn, chân thành và vô cùng trung thực của Tuất khiến họ dễ dàng có được lòng tin của mọi người xung quanh. Dù là đồng nghiệp, cấp trên hay đối tác đều kiêng nể bởi sự thông minh, khôn khéo của con giáp này. Dự báo trong tuần đầu tiên tháng 11 sẽ giúp Tuất đại phát tài, lộc lá đầy nhà.

Nếu muốn mở rộng kinh doanh hay đầu tư vào lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ giúp Tuất gom bạc tỷ vào nhà, trở thành đại gia trong chớp mắt. Tình hình tài lộc của bản mệnh có nhiều dấu hiệu tốt, đáng mong đợi, không còn phải lo lắng hay nghĩ ngợi quá nhiều về vấn đề tiền nong. Chuyện tình cảm của bản mệnh thuận buồm xuôi gió, đào hoa vượng nhưng bạn cũng nên cân nhắc.

Tuần đầu tháng 11, Thần tài vẫy gọi, 3 con giáp tha hồ vơ hái tài lộc, đột phá công danh, vận mệnh rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ và siêng năng, tuy nhiên không phải lúc nào vận may cũng đến với họ. Con giáp này đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn khi phải đối mặt với áp lực cuộc sống, tài chính và cả chuyện tình cảm. Tuy nhiên, trong tuần đầu tiên tháng 11, tuổi Dậu có nghị lực phi thường, họ được Cát tinh góp sức để vượt qua khó khăn một cách dễ dàng.

Sự nghiệp của tuổi Dậu không những ổn định mà họ cũng có cơ hội gặp được quý nhân phương xa, giúp đỡ, tạo điều kiện làm giàu. Nếu như tài vận trực tiếp đến tìm tuổi Dậu thì họ cũng sẽ nhận được một cách gián tiếp. Nhìn chung, trong thời gian này, tuổi Dậu sẽ có cuộc sống đầy đủ vẹn toàn bất ngờ. Cùng chờ xem nhé!

Tuần đầu tháng 11, Thần tài vẫy gọi, 3 con giáp tha hồ vơ hái tài lộc, đột phá công danh, vận mệnh rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được thần tài chiếu cố hết mực trong tuần đầu tiên tháng 11 khiến phúc lộc tràn vào nhà họ tới tấp. Dẹp sang một bên những bộn bề lo toan, những xui rủi khôn lường để Sửu sẽ đón may mắn ngập tràn. Sửu làm một hưởng mười, có cơ may trúng số độc đắc, trở thành triệu phú đô la trong nháy mắt.

Không chỉ vậy, Sửu có quý nhân âm thầm đứng sau giúp đỡ cho công việc hanh thông. Cộng với sự may mắn đã tạo đà cho Sửu có bước phát triển mới trong sự nghiệp. Mọi việc vô cùng thuận lợi để tuổi Sửu làm giàu, đổi vận, tiến lên một nấc mới trong chuyện công danh.

Tuần đầu tháng 11, Thần tài vẫy gọi, 3 con giáp tha hồ vơ hái tài lộc, đột phá công danh, vận mệnh rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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