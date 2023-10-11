Trong 4 ngày cuối tuần (12/10 - 15/10), 3 con giáp làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tài vận vượng phát nhất

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 10:48

Trong 4 ngày cuối tuần, những con giáp giàu có này sẽ vạn sự hoan hỷ, tiền bạc xông xênh, cứ thế mà giàu ú ụ khiến ai cũng hờn.

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, Sửu chính là người may mắn nhất trong 4 ngày cuối tuần. Chẳng những làm gì cũng suôn sẻ hanh thông, Sửu còn dễ dàng kiếm lợi từ những khoản đầu tư, kinh doanh của mình. Chỉ cần kiên định với mục tiêu đã đề ra Sửu ắt nằm trên đống vàng.

Càng về giữa tháng con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, đếm sái tay cũng không hết tiền. Thế nên, Sửu hãy phấn đấu không ngừng để có được những gì mình khát khao. Hãy cứ vững vàng với ước mơ hoài bão, sống chân thành và dám dấn thân thì không chỉ tiền chất chật két, nhà đẹp xe sang cũng đang chờ Sửu phía trước.

Trong 4 ngày cuối tuần (12/10 - 15/10), 3 con giáp làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tài vận vượng phát nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tài vận của người tuổi Tuất khá vượng trong 4 ngày cuối tuần. Được bề trên thương yêu, quý nhân tương trợ nên may mắn cứ ập xuống đầu, tiền bạc nối đuôi nhau chạy vào túi Tuất. Dù làm công hay làm chủ, tuổi Tuất sẽ ngập trong biển tiền.

Làm chơi hưởng thật, đại cát đại lợi, sung túc đủ đầy chính là thành quả Tuất xứng đáng nhận được. Trời sinh tuổi Tuất là con giáp tài giỏi, khôn ngoan và có gan làm giàu. Họ thích thử thách bản thân, dám đương đầu với khốn khó và từng bước khẳng định tài năng của mình, đạp lên thị phi để vươn mình phát triển.

Trong 4 ngày cuối tuần (12/10 - 15/10), 3 con giáp làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tài vận vượng phát nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Khổ tận cam lai, bước sang 4 ngày cuối tuần, con giáp giàu sang này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Những kẻ đã hãm hại, chơi xấu Hợi sẽ phải trả giá đắt cho hành vi tàn ác của mình với nghiệp báo nặng nề.

Thay vì nghĩ cách đối phó với tiểu nhân, tự bảo vệ mình thì từ giờ trở đi Hợi chỉ việc tập trung kiếm tiền. Thời gian này, con giáp tuổi Hợi sẽ tha hồ hốt bạc vào nhà, đón quý nhân ghé thăm, muốn nghèo cũng khó.

Trong 4 ngày cuối tuần (12/10 - 15/10), 3 con giáp làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tài vận vượng phát nhất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Sau ngày mai, thứ Ba 26/9/2023, 3 con giáp bước ra đường đạp ngay hố vàng, tài lộc trải từ đầu ngõ, quý nhân ghé đến nhà

Sau ngày mai, thứ Ba 26/9/2023, 3 con giáp bước ra đường đạp ngay hố vàng, tài lộc trải từ đầu ngõ, quý nhân ghé đến nhà

Dự đoán sau ngày mai, thứ Ba 26/9/2023, 3 con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tinh thần dám nghĩ dám làm của họ được nâng cao, tràn đầy năng lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi ngày 11/10/2023 tử vi ngày 12/10/2023 tử vi giữa tháng 10 tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi 12 con giap tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 59 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 45 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương