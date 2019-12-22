Tử vi tuổi Canh Thân 2020: Sự nghiệp thuận lợi, tài lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 22/12/2019 09:42

Tử vi tuổi Canh Thân 2020 như thế nào? Có gì may mắn và vận hạn ra sao? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Mỗi một năm, vận mệnh của mỗi người sẽ lại có những sự thay đổi khác nhau. Vì vậy, việc tìm hiểu về tử vi trong năm để nắm bắt cơ hội, tránh được những vận hạn giúp cuộc sống thuận lợi hơn là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Tử vi tuổi Canh Thân 2020 có thể được gọi là khá may mắn và tài lộc khi sự nghiệp có sự thăng tiến. Tài lộc đến tới tấp. Tình cảm ngọt ngào. Cùng xem bói tử vi tuổi Canh Thân để những người sinh năm 1980 biết được rõ hơn về vận mệnh của mình trong năm mới.

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Xem tử vi tuổi Canh Thân 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tổng quan về tuổi Canh Thân năm 2020

Tổng quan về tuổi Canh Thân

  • Người tuổi Canh Thân sinh năm 1980
  • Tính theo dương lịch là từ 16/02/1980 đến 04/02/1981
  • Ngũ hành: Thạch Lựu Mộc
  • Thiên can: Canh. Tương hợp: Ất. Tương hình: Giáp, Bính.
  • Địa chỉ: Thân. Tam hợp: Thân – Tý – Thìn. Tứ hành xung: Dần – Thân – Tỵ - Hợi.

Tổng quan năm 2020

  • Dương lịch từ ngày 25/1/2020 đến 11/2/2021
  • Năm âm lịch: Canh Tý
  • Ngũ hành: Bích Thượng Thổ

May mắn của tuổi Canh Thân

  • Số may mắn: 1, 5, 7
  • Hướng may mắn: Bắc, Tây Bắc, Tây
  • Màu sắc may mắn: vàng, bạc, xám
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Canh Thân sẽ gặp khá nhiều thuận lợi trong năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán tử vi tuổi Canh Thân 2020

Sự nghiệp của Canh Thân 

Năm 2020 của những người tuổi Canh Thân là một năm may mắn trong sự nghiệp. Tất cả là nhờ vào sức mạnh đã được tích lũy từ cuối năm ngoài. Nó sẽ bắt đầu có cơ hội thể hiện trong năm nay. Bạn sẽ được đồng nghiệp và lãnh đạo công nhận điều này.

Tuy nhiên, cũng nên thận trọng về lời nói cũng như hành động của mình. Không nên quá tự mãn khi thấy thành công và được sếp trọng dụng. 

Để giúp cho vận may được cải thiện trong vấn đề sự nghiệp, bạn có thể đeo vòng tay ký hiệu con Khỉ.

Tài lộc của tuổi Canh Thân

Tuổi Canh Thân năm 2020 sẽ kiếm được nhiều tiền nhờ hiệu năng làm việc vô cùng tuyệt vời. Cơ hội đã đến chỉ cần bạn nắm bắt và biến thành hiện thực thì sẽ thành công. Nên nhớ “Có làm thì mới có ăn/Không dưng ai dễ đem phần đến cho”. Dù bạn may mắn cỡ nào mà không cố gắng nắm bắt thì cũng không thành công được.

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Sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của tuổi Canh Thân

Tình yêu cũng như các mối quan hệ về tình cảm của những người sinh năm 1980 rất thuận lợi chính là động lực để tiếp thêm sức mạnh cho sự phát triển. Khi sự nghiệp phát triển, địa vị được củng cố, bạn có sự thu hút nhiều hơn với những người khác giới.

Tuy nhiên, hãy nhớ gia đình vẫn là quan trọng nhất và là nền tảng của mọi vấn đề. Nếu không muốn tổn thất về sự nghiệp, tài sản thì không nên quá lún sâu vào các mối quan hệ với người khác giới.

Sức khỏe của tuổi Canh Thân

Năm 2020, sức khỏe của tuổi Canh Thân cần phải được theo dõi kỹ lưỡng. Vì sự nghiệp phát triển, các nhiệm vụ ngày càng khó khăn hơn, bạn làm việc nhiều hơn dẫn đến thể lực có thể bị suy kiệt. Hãy thường xuyên kiểm tra sức khỏe, tập thể dục, có chế độ ăn uống hợp lý.

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Tình cảm thuận lợi, tuy nhiên cần quan tâm hơn đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Sao chiếu mệnh của tuổi Canh Thân

Sao chiếu mệnh nam mạng Canh Thân – Thái Dương

Xem tử vi tuổi Canh Thân nam mạng năm 2020 sẽ thấy sao Thái Dương chiếu mệnh. Đây là sao sẽ đem đến tự tốt lành, giúp phát triển về công danh, sự nghiệp. Báo hiệu sự an khang, thịnh vượng, có nhiều niềm vui. Nếu đi làm ăn xa có cơ hội phát triển, phát tài, phát lộc, vạn sự hòa hợp.

Sao chiếu mệnh nữ mạng Canh Thân – Thổ Tú

Xem tử vi tuổi Canh Thân 1980 nữ mạng sẽ thấy sao Thổ Tú chiếu mệnh. Xét ra thì đây là một sao xấu. Người bị sao này chiếu mạng cần phải cẩn thận vào các tháng 1 và 8 âm lịch. Sẽ khiến bạn ngủ không ngon giấc, hay mơ đến chuyện gở, nhiều ưu phiền. 

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Canh Thân nam mạng và nữ mạng sẽ có sao chiếu mệnh khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Vận hạn của tuổi Canh Thân năm 2020

Vận hạn của tuổi Canh Thân nam mạng gặp hạn Toán Tận

Nam mạng tuổi Canh Thân vào năm 2020 sẽ gặp hạn Toán Tận. Hạn này sẽ khiến bạn bị mất tiền bạc và của cải một cách bất ngờ không dự tính được trước. Nguy cơ cao đến từ việc bị cướp bóc hoặc làm ăn chung với người khác và gặp tai nạn bất ngờ dẫn đến phá sản. Hạn Toán Tận rất kỵ với nam giới, cần phải đề phòng để có thẻ ứng phó một phần nào đó vì chúng đến bất ngờ.

Vận hạn của tuổi Canh Thân nữ mạng gặp vận Kê Giáp Viên

Tử vi tuổi Canh Thân nữ mạng trọn đời trong năm 2020 gặp vận niên Kê Giáp Viên. Đây là hiện tượng gà được thả vào trong vườn. Như vậy đây chính là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với nữ mạng sinh năm Canh Thân. Bạn sẽ có một năm thành công và cực kỳ no đủ, tài lộc hoạnh phát, có thể được người khác biếu hoặc tặng tài sản. Việc làm ăn, buôn bán gặp nhiều thuận lợi. Có thể sẽ xuất hành đi xa hoặc được thử sức ở một công việc mới. 

Sức khỏe tốt nhưng cần cẩn thận nếu phải đi qua sông nước, cầu phà. Cho vay sẽ khó đòi, dẫn đến phiền phức. Chân thành, chung thủy trong mối quan hệ.

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Cần chú ý đến vận hạn để có sự điều chỉnh kịp thời trong mọi vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy rằng tử vi tuổi Canh Thân 2020 là khá thuận lợi. Bạn cần nắm bắt thời cơ để có cơ hội phát triển.

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