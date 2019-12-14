Xem tử vi tuổi Bính Tuất năm 2020 - Nữ mạng

Các bạn Nữ sinh năm 2006 là tuổi Bính Tuất, sang năm 2020 vừa tròn 15 tuổi (tính theo tuổi đẻ).

Bạn là Nữ sinh năm 2006 và bạn muốn xem tử vi tuổi Bính Tuất năm 2020 của mình để có cái nhìn tổng quan trong năm mới của bản thân, có biện pháp phòng tránh những điều không may có thể xảy đến. Cùng đi tìm hiểu các nội dung chi tiết thông qua bài viết dưới đây.

Tướng tinh của nữ 2006 là tướng tinh con trâu, xương con chó.

Khái quát về tuổi Bính Tuất nữ mạng 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi tuổi Bính Tuất 2006 Nữ mạng

Vì ở độ tuổi 15, các bạn vẫn còn đang đi học nên cần xem rõ về con đường học hành công danh.

Về phương diện học hành: Việc học hành của Nữ Bính Tuất trong năm 2020 không được thuận lợi cho lắm, có nhiều thứ bên ngoài tác động làm ảnh hưởng đến tinh thần cũng như kết quả học tập của các bạn sinh năm 2006.

Về phương diện sức khỏe: Do có nhiều việc tác động, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe nên tuổi Bính Tuất cần quan tâm, chú ý hơn đến sức khỏe trong năm 2020 nhé!

Về phương diện tiền bạc: Dù vẫn còn đang đi học, chưa làm ra tiền nhưng các bạn nữ sinh năm 2006 là những người biết cách chi tiêu, quản lý tiền bạc nên bạn không phải quá lo lắng nhiều về vấn đề tài chính trong năm 2020.

Màu sắc phù hợp: Trong năm 2020 những bạn nữ tuổi Bính Tuất nên sử dụng màu đen, các tông màu tối, không nên sử dụng màu trắng.

Vận hạn của người tuổi Bính tuất trong năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Sao chiếu mệnh: Người tuổi Bính Tuất sinh năm 2006 bước vào năm 2020 gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một sao xấu với những người tuổi Bính Tuất, thường mang đến những điều không may mắn như hay tranh cãi với cha mẹ, anh em, gia đạo bất an, thường gặp các bệnh liên quan đến tai, mắt hay đường huyết, có nhiều chuyện phiền muộn, đặc biệt là vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch.

Hạn năm 2020: Những người tuổi Bính Tuất trong năm 2020 sẽ gặp hạn Diêm Vương, là một hạn khá xấu liên quan đến việc mất mát tiền bạc hoặc bất hòa với cha mẹ.

Vận niên:

Mã trúng đao: Nếu bạn có sự đề phòng, chuẩn bị thì sẽ không gặp bất trắc hay khó khăn gì

Cung đặt mệnh tử vi tuổi Bính Tuất nữ mạng năm 2020 có các sao: Thái Tuế, Mộ. Đây là bộ sao chủ về việc học hành không tốt, sức khỏe có nhiều vấn đề.

Cung xung chiếu tử vi Bính Tuất 2020 nữ mạng có các sao: Thiên Việt, Thiên Phúc, Thanh Long, Quan Đới, Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Khốc, Triệt. Khi gặp các sao này, bạn cần phải đề phòng có người nói xấu sau lưng hay mất mát tiền bạc, của cải.

Xem tử vi tuổi bính tuất sinh năm 2006 - Ảnh minh họa: Internet

Cung nhị hợp của tử vi tuổi Bính Tuất năm 2020 nữ mạng có các sao: Thiếu Dương, Đường Phù, Hỷ Thần, Thiên Không, Tử. Khi gặp bộ sao này thì trong nhà có tin vui nhưng cần lưu ý đến công việc làm ăn trong gia đình.

Cung tam hợp tử vi Bính Tuất 2020 nữ mạng có các sao: Lộc Tồn Bác Sỹ, Tràng Sinh, Bạch hổ, Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Trì, Đế Vượng, Tướng quân, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, Tuần. Khi gặp các sao này ra ngoài bạn cần lưu ý khi di chuyển trên sông, nước, ao, hồ.

Tử vi tuổi Bính Tuất 2020 Nữ mạng - Ảnh minh họa: Internet

Cách hóa giải vận mệnh tử vi tuổi Bính Tuất năm 2020

Bạn nên cúng giải hạn sao La Hầu vào ngày mùng 8 âm lịch, thắp 9 ngọn đèn hướng về phía Bắc để làm lễ. Ngoài ra bạn nên sử dụng hành thủy để hóa giải sát khí của sao La Hầu như: đeo các vật trang sức màu đen, màu xám, đá mã não màu xanh dương…

Hóa giải hạn Diêm Vương: Để hóa giải hạn này, các bạn nữ tuổi Bính Tuất năm trong năm 2020 cần phải quan tâm đến sự nghiệp học hành nhiều hơn, đề phòng mất của cải, tiền bạc khi ra ngoài đường, không tranh cãi với mọi người xung quanh.

Hóa giải vận mệnh tử vi tuổi Bính Tuất 2020 Nữ mạng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các bạn nữ 2006 cũng cần để ý nhiều về vấn đề sức khỏe của bản thân, chăm sóc sức khỏe đầy đủ để phòng tránh bệnh tật một cách tốt nhất.

Trên đây là những luận giải về Tử vi tuổi Bính Tuất năm 2020 đối với các bạn nữ sinh năm 2006, tuy là một năm không có quá nhiều thuận lợi về mọi mặt song nếu các bạn cố gắng trong học hành cũng như cẩn thận trong mọi việc làm, lời nói, hành động thì đây vẫn là năm tốt cho các bạn.