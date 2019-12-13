Tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2020 có gì đáng chú ý?

Sao chiếu mệnh: là S ao Thủy Diệu về tiền tài, có hỷ sự trong gia đình. Chú ý tháng 4 và 8 âm lịch hay có kẻ nói xấu sau lưng, thị phi.

Năm 2019 sắp đi qua là một năm không mấy thuận lợi đối với người tuổi Mậu Tuất cả nam mạng và nữ mạng. Tuy nhiên, sang năm 2020, mọi thứ có vẻ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Cùng Phụ nữ và Gia đình xem tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2020 có gì thú vị dưới đây nhé!

Tứ trụ: Tứ trụ với Thiên Thắng, Địa Sinh: Sức khỏe không tốt lắm, có chuyện buồn trong gia đình, làm ăn không thuận lợi và nhớ cẩn thận về sức khỏe .

Hạn tuổi: Hạn Toán Tận về mất mát của cải, ốm đau, cẩn thận đi lại xe cộ.

Màu sắc: Màu xanh hợp với người tuổi Mậu Tuất năm 2020 để thu về tài lộc, tốt cho sức khỏe. Không nên dùng màu vàng hay trắng khiến cho mọi việc khó khăn, dễ lo lắng phiền não.

Năm 2020, nữ mạng Mậu Tuất có nhiều hỷ sự, cẩn thận sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện ngoại giao: Tuổi Mậu Tuất sức khỏe không mấy tốt nếu tuổi cao, cẩn thận đi lại.

Về phương diện tài chính: Có lộc tiền bạc từ con cháu. Tuy nhiên, năm nay, người tuổi Mậu Tuất dễ có vấn đề về sức khỏe nên tiền bạc cũng hao tán theo đó.

Về phương diện gia đạo: Năm 2020, nữ mạng Mậu Tuất có chuyện buồn trong gia đình, cẩn thận có tang.

Về phương diện sức khỏe: Nữ mạng Mậu Tuất năm 2020 chú ý đi lại, có thể bệnh tuổi già và huyết áp hành hạ.

Nữ mạng Mậu Tuất năm 2020 có lộc tiền bạc từ con cháu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2020 nữ mạng theo tháng

Tháng 1: Chuyện gia đình không tốt, có chuyện muộn phiền.

Tháng 2: Tiền bạc tiêu hao nhiều, nhất là chuyện sức khỏe. Chú ý bệnh Thấp khớp ở tuổi già.

Tháng 3: Cẩn thận có chuyện buồn trong gia đình.

Tháng 4: Tin vui đến với nhà bạn. Công việc làm ăn may mắn thuận lợi.

Tháng 5: Con cháu báo hiếu tài lộc đầy nhà. Cần chú ý bệnh huyết áp ở tuổi già.

Tháng 6: Chuyện gia đình không tốt vào đầu năm, nhiều chuyện buồn phiền.

Xem tử vi tuổi Mậu Tuất nữ mạng năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7: Có người tốt giúp đỡ, nếu có ốm đau hay bệnh tật cũng đều nhanh qua.

Tháng 8: Đường tiêu hóa không được tốt nên phải chú ý. Cẩn thận dao kéo.

Tháng 9: Con cháu làm ăn may mắn, thuận lợi. Cần chú ý về sức khỏe tuổi già.

Tháng 10: Có người già ốm đau trong nhà, cẩn thận bệnh tuổi già.

Tháng 11: Tình cảm gia đình không hòa thuận do có chuyện buồn phiền trong nhà.

Tháng 12: Tiền bạc tiêu hao nhiều. Tuy nhiên lại có chuyện vui trong gia đình.

Tử vi tuổi Mậu Tuất nam mạng 2020

Sao chiếu mệnh: là Sao Mộc Đức nói về sự tốt lành, may mắn và an vui, đặc biệt là vào tháng 10 và 12 âm lịch. Tuy nhiên, nam giới cần cẩn thận các bệnh về mắt.

Hạn tuổi: Hạn Huỳnh Tuyền nói về sức khỏe và bệnh tật. Nam mạng Mậu Tuất năm 2020 không nên ham cầu chức quyền danh lợi kẻo gặp thất bại.

Tứ trụ: Tứ trụ với Thiên Hư, Địa Lợi: Đầu năm mọi việc đều khó khăn, bản thân phải tự cố gắng chứ không có ai giúp đỡ.

Màu sắc: Quý ông Mậu Tuất năm 2020 hợp với màu xanh để thu về tài lộc, sức khỏe dồi dào. Kỵ màu vàng và màu đỏ vì hai màu này sẽ mang đến sự bất ổn, gây ra nhiều muộn phiền cho nam mạng.

Xem tử vi tuổi Mậu Tuất nam mạng năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện ngoại giao: Công việc ngoại giao của quý ông Mậu Tuất năm 2020 khá thuận lợi, liên kết được nhiều mối quan hệ làm ăn, có người giúp đỡ.

Về phương diện tài chính: Nhiều tiền của, lộc lá về tiền bạc từ con cháu hoặc người khác giúp đỡ.

Về phương diện gia đạo: Gia đình luôn hạnh phúc, vui vẻ cùng con cháu.

Về phương diện sức khỏe: Năm 2020, quý ông tuổi Mậu Tuất nên chú ý về đi lại xe cộ.

Tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2020 nam mạng theo tháng

Tháng 1: Có tin vui về tiền bạc, lộc lá từ con cháu đưa tới. Cần chú ý sức khỏe.

Tháng 2: Trong nhà có hỷ sự. Tuy nhiên, cần chú ý làm ăn.

Tháng 3: Công việc làm ăn không mấy thuận lợi, con cháu không hòa thuận.

Tháng 4: Tiêu pha nhiều tiền của. Chú ý ăn uống và đường tiêu hóa.

Tháng 5: Có sự thay đổi trong việc làm ăn, thường xuyên đi công tác.

Tháng 6: Công việc làm ăn không thuận lợi, không nên mở rộng quy mô hay đầu tư thêm.

Nam mạng Mậu Tuất năm 2020 có nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7: Nhà có chuyện không vui. Chú ý đi lại xe cộ.

Tháng 8: Được tổ tiên phù hộ nên mọi việc suôn sẻ hanh thông.

Tháng 9: Con cháu học hành tốt. Chú ý về sức khỏe.

Tháng 10: Trong nhà có tin vui. Tuy nhiên, con cháu cần chú ý công việc, có kẻ phá hoại.

Tháng 11: Bệnh tật nhanh qua, tuy nhiên cần chú ý tiền bạc dễ mất mát.

Tháng 12: Mọi việc thuận lợi, trong nhà có người đi xa về thăm, chuyện vui.

Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn biết thêm nhiều điều về tử vi tuổi Mậu Tuất năm 2020 để từ đó chủ động hơn trong chuyện làm ăn và tình cảm gia đình. Chúc các bạn có một năm 2020 đầy như ý, mọi chuyện hanh thông và bình an.