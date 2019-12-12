Tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý phong độ vượt trội, tuổi Thìn gặp khó khăn

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý có cơ hội thể hiện phong độ vượt trội, giữ được vị thế nhiều người ngưỡng mộ.

Xem tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu cẩn thận tin lầm người trong hôm nay. Bạn thật thà nên dễ bị lừa, tốt nhất là phải cẩn trọng, đặc biệt là trong công việc hay đầu tư.

Tài chính được cải thiện, tuổi Tý có thể mua sắm thoải mái.

Điểm sáng trong ngày là tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp, nhưng bạn đừng quá chủ quan mà dễ mắc sai lầm.

Tài lộc ở mức ổn định, không tiêu hao cũng chưa tăng.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão nên cân nhắc thật kỹ những quyết định quan trọng trong ngày. Dù là một việc nhỏ cũng đừng bất cẩn.

Quý nhân giúp bạn gỡ rối mâu thuẫn trong gia đạo hay tình duyên.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn trong ngày mới, càng như thế thì bạn càng phải giữ vững tâm lý, tránh những suy nghĩ tiêu cực.

Bạn có thể tìm đến người thân hay những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên, họ sẽ giúp đỡ bạn.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ có thể bị người bên cạnh hãm hại. Vì thế, dù là bất cứ ai thân thuộc thì trong công việc bạn vẫn phải tự quyết định và thật sự cẩn trọng.

Tài lộc chưa khả quan, tuổi Tỵ vẫn phải cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ tự tin với năng lực nên càng có nhiều cơ hội thể hiện bản thân.

Dù vậy, tuổi Ngọ vẫn nên tham khảo ý kiến của người khác, để tránh những rủi ro nguy hiểm.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp vận may tài lộc trong ngày mới. Đây có thể là một khoản tiền thưởng hay nguồn thu nhập phụ gia tăng.

Tình duyên đặc biệt tươi sáng với tuổi Mùi độc thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nên có kế hoạch chi tiêu cẩn thận trong ngày, vì có điềm hao tài.

Niềm an ủi trong ngày là tuổi Thân được quý nhân giúp đỡ nhiều trong công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi, tránh bị căng thẳng quá mức.

Tài lộc khởi sắc, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng “đen tối”.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nắm vận tài lộc tươi sáng trong ngày mới. Đây là nguồn động lực để bạn càng xuất sắc hoàn thành những nhiệm vụ.

Tuổi Tuất đề phòng tranh cãi, mâu thuẫn trong gia đình.

Tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 13/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi đừng chủ quan mà gây ra lỗi sai đáng tiếc.

Vận đào hoa nở rộ với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.