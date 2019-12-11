Canh Tý 2020: 4 con giáp bước vào thời kỳ tài lộc vàng son, chạm đỉnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 11/12/2019 05:14

Sang năm Canh Tý 2020, 4 con giáp này được dự báo sẽ bước vào thời kỳ tài lộc vàng son. Muốn cản cũng khó, cuộc sống họ từ đây giàu sang, phú quý!

Theo tử vi học, sang năm Canh Tý 2020 này, có 4 con giáp chuyển mình ngoạn mục, chạm đến giàu sang, chuyện gì cũng phú quý thăng hoa.

Tuổi Dần

Canh ty 2020 1
Từ 2020, tuổi Dần sẽ có cơ hội lớn trong làm ăn. Sự nghiệp, tài lộc cũng bước sang thời kỳ rực rỡ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần cá tính mạnh mẽ, không ngại đối đầu khó khăn. Trong năm 2019, tuổi Dần dù cố gắng nhưng vẫn chưa được như mong muốn. Nhưng từ 2020, tuổi Dần sẽ có cơ hội lớn trong làm ăn. Sự nghiệp, tài lộc cũng bước sang thời kỳ rực rỡ nhất.

Tuổi Tỵ

Canh ty 2020 2
Theo tử vi 2020, đây là năm tuổi Tỵ trở mình ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ thích tự do, phóng khoáng. Họ làm gì cũng độc lập và không thích phụ thuộc. 2019, tuổi Tỵ gặp trở ngại trong công việc và sự nghiệp. Dù họ có kiếm được tiền cũng dễ tiêu hao. Vận may hình như chưa thể mỉm cười với họ. Nhưng theo tử vi 2020, đây là năm tuổi Tỵ trở mình ngoạn mục. Họ có nhiều cơ hội kiếm tiền, sự nghiệp cũng đầy triển vọng.

Tuổi Thân

Theo tử vi học, tài vận của tuổi Thân những năm gần đây ảm đạm, gặp nhiều khó khăn, vất vả. Dù cố gắng thế nào họ vẫn không như họ mong muốn. Nhưng chỉ cần bước sang năm Canh Tý 2020, tuổi Thân sẽ được thần Tài ưu ái, quý nhân theo sát. Vận trình khởi sắc, tài lộc rủng rỉnh. Cuộc sống của tuổi Thân từ đây thoải mái đủ đầy.

Tuổi Hợi

Canh ty 2020 3
Vận may của tuổi Hợi trong năm Canh Tý 2020 đạt đến thời kỳ đỉnh cao - Ảnh minh họa: Internet

Vận may của tuổi Hợi trong năm Canh Tý 2020 đạt đến thời kỳ đỉnh cao. Chỉ cần bước sang những ngày đầu năm mới, vận thế của họ lập tức chuyển mình nhanh chóng. Tuổi Hợi gặt hái nhiều thành công trong công việc. Từ đó, tài lộc cũng dồi dào hơn. Tài vận trong những năm tới cũng sẽ càng tăng tiến, không ngừng phát triển. Gia đình hạnh phúc viên mãn, không lo chuyện tiền bạc. Và quan trọng hơn hết là tuổi Hợi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống này, nên tâm trạng luôn rất thoải mái, vui vẻ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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