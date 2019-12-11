Tử vi năm 2020: phụ nữ tuổi này đổi vận bất ngờ, đón lộc trời cho, cả năm thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 11/12/2019 12:03

Bước sang năm 2020, phụ nữ thuộc top con giáp giàu có này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, túi lúc nào cũng chật cứng tiền, nhà xe chờ sẵn.

Tiền tỷ trong tay, nhà xe có đủ, muốn nghèo khổ cũng không được chính là vận số trời đã sắp đặt cho phụ nữ thuộc 3 con giáp giàu có nhất năm 2020 này.

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Tiền bạc không thiếu, mua nhà đẹp, sắm xe sang là điều Mùi nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mùi

Trời sinh phụ nữ tuổi Mùi dịu dàng, bản lĩnh và sống tình cảm. Nàng giáp này dám dấn thân, không sợ khổ cực để vươn lên trong cuộc sống. Nhờ vậy, càng về hậu vận Mùi càng ăn nên làm ra, thành công vang dội chốn thương trường.

Sách tử vi năm 2020 có nói, ngay từ tháng đầu tiên của năm con giáp giàu sang này đã có bạc tỷ trong tay, cơ hội đổi đời tìm đến tận cửa. Tiền bạc không thiếu, mua nhà đẹp, sắm xe sang là điều Mùi nắm chắc trong tay.

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Nàng giáp này có khoản tiền kếch xù, thức trắng đêm để đếm cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Tỵ

Khôn khéo, thông minh và có đầu óc kinh doanh, quản lý tài chính hiệu quả nên Tỵ chắc chắn sẽ làm nên chuyện ngay từ thuở độc thân. Sau khi kết hôn, con giáp bản lĩnh này sẽ cùng chồng gầy dựng cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, tiền cứ dồn dập chui  vào túi.

Trong năm Canh Tý 2020 này, Tỵ sẽ bứt phá ngoạn mục, song hỷ lâm môn. Nghề chính hay nghề tay trái cũng giúp nàng giáp này có khoản tiền kếch xù, thức trắng đêm để đếm cũng không hết.

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Đổi đời rực rỡ, vận số thăng hoa, thả ga hưởng thụ chính là phúc phần Mão được trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mão

Là nàng giáp hiền lành, chăm chỉ và biết nghĩ cho người khác nhất nên Mão được trời thương mà ban phúc ban lộc. Càng về cuối năm Canh Tý 2020 Mão càng sung túc đủ đầy, bạc tiền dư dả, tiêu pha xả láng cũng không sợ hết.

Đặc biệt, tháng 3/2020 bề trên sẽ nâng đỡ Mão hết nấc, giúp họ ăn nên làm ra, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng nhanh đến chóng mặt khiến ngay chính Mão cũng ngỡ ngàng.

Đổi đời rực rỡ, vận số thăng hoa, thả ga hưởng thụ chính là phúc phần Mão được trời cho.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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