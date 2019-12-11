3 con giáp may mắn dồn dập, tiền nhiều vô kể trong năm 2020

Tâm linh - Tử vi 11/12/2019 11:35

Chỉ cần bước chân vào năm 2020, những con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, phát tài cực to, giàu sang thịnh vượng.

Quơ tay là có tiền, làm gì cũng thành công suôn sẻ, phú quý phát tài chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn nhất năm 2020 này.

con giap may man 1
Càng về cuối năm Canh Tý 2020 Dần càng trở thành con giáp giàu có ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sách tử vi năm 2020 chỉ rõ, chính sự bản lĩnh, mạnh mẽ và ngoan cường chính là chìa khóa mang lại thành công cho người tuổi Dần trong năm mới này. Họ biết nắm bắt thời cơ trời cho, lội ngược dòng ngoạn mục trong sự nghiệp.

Càng về cuối năm Canh Tý 2020 Dần càng trở thành con giáp giàu có ngút trời, đếm tiền mỏi tay. Cứ thế mà giàu, an nhàn thụ lộc, phúc phần ùa vào nhà chính là vận may Dần xứng đáng nhận được.

con giap may man 2
Tý sẽ có cả năm 2020 ngập trong biển tiền, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, khôn khéo và tài giỏi nhất trong 12 con giáp nên dù sinh ra trong nghèo khó nhưng sớm muộn Tý cũng làm nên chuyện lớn. Càng nỗ lực, dám nghĩ dám làm Tý càng ăn nên làm ra, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Đầu năm thần tài ghé thăm, giữa năm quý nhân chiếu cố, cuối năm song hỷ lâm môn nên Tý sẽ có cả năm 2020 ngập trong biển tiền, sung sướng như tiên.

con giap may man 3
Mão sẽ có cơ hội trúng số độc đắc, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dĩ hòa vi quý, hiền lành, chân thành trong các mối quan hệ nên Mão được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Trong công việc, Mão có tham vọng, dám dấn thân và chẳng ngại gian khó nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể.

Năm Kỷ Hợi 2019 may mắn bao nhiêu thì sang năm Canh Tý 2020 Mão càng phát tài phát lộc bấy nhiêu. Dù làm thuê hay làm chủ thì Mão cũng có tài vận dồi dào, thăng hoa rực rỡ. Từ tháng 2/2020 Mão sẽ có cơ hội trúng số độc đắc, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

Top con giáp được thần tài rót lộc vào nhà, hỷ sự tìm đến tận cửa, 15 ngày tới ngập trong biển tiền

Top con giáp được thần tài rót lộc vào nhà, hỷ sự tìm đến tận cửa, 15 ngày tới ngập trong biển tiền

Nửa cuối tháng 12/2019, những con giáp may mắn này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, thu về lợi nhuận khổng lồ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm 2020 con giáp giàu có tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 36 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 10 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu