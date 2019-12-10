Top con giáp được thần tài rót lộc vào nhà, hỷ sự tìm đến tận cửa, 15 ngày tới ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 10/12/2019 14:51

Nửa cuối tháng 12/2019, những con giáp may mắn này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, thu về lợi nhuận khổng lồ.

Hiện tại khó khăn, mệt mỏi đến mấy thì chỉ cần bước sang nửa cuối tháng 12/2019 những con giáp may mắn này sẽ quơ tay là có tiền, phúc phần đầy người, giàu sang tột đỉnh.

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Càng về cuối năm Thìn càng gom hết lộc lá vào người, rung đùi hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thần may mắn sẽ mỉm cười với Thìn trong 15 ngày tới, giúp họ có tài lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Chẳng những tình tiền viên mãn, phú quý an nhàn, con giáp giàu có này còn đổi đời trong chớp mắt, ngủ môt đêm thức dậy đã phát tài phát lộc.

Chỉ cần tin vào chính mình, kiên định với mục tiêu đã đề ra Thìn ắt công thành danh toại, ăn Tết cực to. Càng về cuối năm Thìn càng gom hết lộc lá vào người, rung đùi hốt bạc.

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Dù làm thuê hay làm chủ Mùi cũng tha hồ ăn sung mặc sướng, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp hiền lành, thiện lương và biết suy nghĩ cho người khác. Họ sống có trước có sau, khiêm nhường và nhạy bén nên chưa bao giờ bỏ lỡ thời cơ trời cho. Nhờ thế, càng nỗ lực Mùi càng khiến hầu hao rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy.

Trong 15 ngày tới, nhờ có thần tài rót lộc vào nhà Mùi sẽ ăn nên làm ra, thăng chức tăng lương ngoạn mục. Dù làm thuê hay làm chủ Mùi cũng tha hồ ăn sung mặc sướng, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

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Hỷ sự sẽ ập xuống đầu Dậu tới tấp khiến họ muốn nghèo cũng chẳng được, nhất định phải phát tài cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi con giáp có nói, Dậu là con giáp chăm chỉ, chịu thương chịu khó và lạc quan. Dẫu có thất bại, chông gai hay gian khổ Dậu vẫn vui vẻ tiến về phía trước, chẳng quản ngại bất cứ điều gì. Nhờ thế, càng về cuối năm 2019 Dậu càng có tiền chất chật nhà.

Đặc biệt, trong 15 ngày cuối năm, hỷ sự sẽ ập xuống đầu Dậu tới tấp khiến họ muốn nghèo cũng chẳng được, nhất định phải phát tài cực to.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Những ngày cuối năm Kỷ Hợi 2019, top con giáp may mắn này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, đổi vận đại gia chỉ trong chớp mắt.

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