Tử vi tuần mới 12 con giáp (16/12 - 22/12): Tuổi Tý, Tuất được lộc trời cho, Hợi, Thìn hung tinh ám vận

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp ta thấy, Tý sẽ được trời ban lộc, làm gì cũng may mắn thuận lợi. Chẳng những thoát kiếp nợ nần, con giáp này còn đón hỷ sự ập vào nhà tới tấp, thăng chức tăng lương là điều hiển nhiên.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp cho thấy, từ ngày 16/12 đến 22/12/2019 người đổi đời ngoạn mục, kẻ sa cơ thất thế, vận trình lên xuống bất thường.

Sửu sẽ có tuần mới may mắn phát tài, ăn nên làm ra. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Sửu cũng kiếm được bộn tiền, muốn nghèo cũng không được.

Tuy tài vận phất lên như diều gặp gió nhưng tình duyên của Tý lại gặp chút trục trặc. Nếu không thể vượt qua sóng gió, chia ly là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, con giáp này cần cẩn trọng trong đối nhân xử thế, đừng để đồng nghiệp xấu lợi dụng, hãm hại mình mà không hề hay biết.

Tuổi Dần

Hung cát đan xen, trong phúc có họa nên tử vi tuần mới từ ngày 16/12 đến 22/12/2019 của Dần không mấy như ý. May mắn thay, từ giữa tuần trở đi bản mệnh được cải thiện nên Dần sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Vì có họa phá tài đeo bám nên Dần đừng đầu tư tiền bạc kinh doanh hay làm ăn trong tuần này kẻo tiền bạc đội nón ra đi, hao tài tốn của.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sách tử vi 12 con giáp từ ngày 16/12 đến 22/12/2019 dự báo, Mão sẽ có 7 ngày tới ngập trong nhung lụa. Cầu được ước thấy, sự nghiệp thành công chính là phúc phần Mão nhận được.

Tiền của cứ vơi lại đầy, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền chính là may mắn trời ban cho con giáp giàu có nhất tuần mới này.

Tuổi Thìn

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp cho thấy, Thìn sẽ gặp phải tai họa trong 7 ngày tới. Nếu không giữ bình tĩnh, quá nóng vội Thìn ắt trúng kế của tiểu nhân, bị bêu xấu, hãm hại không thương tiếc.

Vậy nên, Thìn cần cẩn trọng trong mọi điều, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm hỏng đại sự, rước phiền phức, xui xẻo vào người.

Tuổi Tỵ

Đầu tuần có lộc phát tài, giữa tuần đại cát đại lợi, cuối tuần song hỷ lâm môn nên Tỵ làm gì cũng hái ra tiền, may mắn sung sướng hơn người.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật nên không chỉ tuần này, từ đây đến cuối năm Tỵ ắt ngập trong nhung lụa, tiêu xài thả ga cũng không hết.

Đừng để sự nóng giận cướp đi một nửa hoàn hảo của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ đừng ỷ lại vào may mắn mình đang có mà vung tay quá trán kẻo tiền của đội nón ra đi. Hãy nhớ rằng, núi vàng tiêu mãi cũng hết, nếu không biết tiết kiệm Ngọ ắt trắng tay.

Nếu có mâu thuẫn, bất hòa với một nửa của mình Ngọ cần học cách nhẫn nại giải quyết từng khúc mắc. Đừng để sự nóng giận cướp đi một nửa hoàn hảo của đời mình.

Tuổi Mùi

Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu không biết tránh xa thị phi, giữ mồm giữ miệng Mùi sẽ bị họa thị phi bủa vây, mang tiếng xấu vào người.

Thay vì lời qua tiếng lại với những người không cùng quan điểm, Mùi hãy dùng thành quả để khẳng định giá trị của bản thân. Càng về cuối tuần Mùi càng kiếm được bộn tiền, lợi nhuận tăng cao đến chóng mặt.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có vận số không mấy suôn sẻ trong tuần mới này. Dù dĩ hòa vi quý, biết cách đối đãi với đời nhưng Thân vẫn bị nhiều người ganh ghét, đố kỵ.

Thay vì ra sức làm hài lòng tất cả mọi người, Thân chỉ cần sống không thẹn với lòng, trời cao ắt tự an bài.

Từ giữa tuần trở đi Dậu sẽ an nhàn hưởng lộc, chỉ việc ngồi rung đùi hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tài lộc dồi dào, mọi khó khăn gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc ập vào nhà Dậu ào ào. Làm một hưởng mười, sung sướng như tiên chính là may mắn con giáp này nhận được.

Từ giữa tuần trở đi Dậu sẽ an nhàn hưởng lộc, chỉ việc ngồi rung đùi hốt bạc, ai thấy cũng phát hờn.

Tuổi Tuất

Đầu tuần tài lộc cực vượng, giữa tuần quý nhân ghé thăm, cuối tuần may mắn gõ cửa nên Tuất sẽ có tuần mới ngập trong nhung lụa, tiêu pha xả láng cũng không lo hết tiền.

Đặc biệt, chuyện tình cảm của Tuất cũng sẽ ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây bên một nửa thân yêu của mình.

Tuổi Hợi

Bị tiểu nhân hãm hại, người mình tin tưởng “đâm sau lưng” nên Hợi sẽ phải khốn đốn đủ đường trong tuần mới này.

Thay vì nóng nảy hất tung tất cả, Hợi cần điềm đạm giải quyết mọi điều nếu không sau đại họa bạn sẽ lâm vào cảnh trắng tay, đánh mất tất cả những gì bấy lâu nay dày công gầy dựng.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!