Tử vi tháng 1/2020: Top con giáp được lộc trời cho, phú quý phát tài, đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 13/12/2019 15:31

Hỷ sự ập vào nhà, tiền tài viên mãn, làm gì cũng kiếm được bộn tiền chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn này trong tháng 1/2020.

Bước vào tháng đầu tiên của năm Canh Tý 2020, những con giáp may mắn này sẽ có tiền chất chật nhà, phát tài cực nhanh khiến ai cũng choáng váng.

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Năm Canh Tý sẽ giúp Dần trở thành con giáp giàu có bậc nhất, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sách tử vi năm 2020 có nói, trong tháng đầu năm Dần sẽ được cát tinh chiếu mệnh, phúc phần đầy người. Từ công việc, sự nghiệp, tiền bạc đến tình duyên của Dần đều thuận lợi như ý, đỏ chót như son khiến ai cũng hờn.

Chỉ cần dám nghĩ dám làm, nắm bắt thời cơ thì càng về cuối tháng Dần càng kiếm được nhiều tiền, của nả cứ vơi lại đầy. Không chỉ may mắn trong tháng 1/2020, năm Canh Tý sẽ giúp Dần trở thành con giáp giàu có bậc nhất, muốn khổ cũng chẳng được.

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Đã giàu lại càng sang, đã là đại gia lại càng hưng thịnh, nhà đẹp xe sang đang chờ Mão phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nổi tiếng là con giáp hiền lành, thiện lương và biết cách đối nhân xử thế nên Mão được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Bề trên nâng đỡ, thần tài hỗ trợ nên nghèo mấy Mão cũng có tiền tỷ trong tay, sung sướng an nhàn.

Đặc biệt, trong tháng đầu tiên của năm Canh Tý, con giáp giàu sang này sẽ tha hồ rước tài lộc vào nhà. Đã giàu lại càng sang, đã là đại gia lại càng hưng thịnh, nhà đẹp xe sang đang chờ sẵn phía trước.

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Nửa cuối tháng 1 Thìn sẽ được bề trên nâng đỡ, làm gì cũng suôn sẻ, thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn sẽ có bước chuyển mình rất lớn trong tháng 1/2020 tới. Nếu trước đấy gặp phải khá nhiều điều xui xẻo, thất thoát tiền bạc và thất bại trong sự nghiệp thì tháng đầu tiên của năm mới sẽ giúp Thìn nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Cơ hội đổi đời tìm đến tận cửa, Thìn chỉ việc chớp lấy để trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền. Đặc biệt, từ nửa cuối tháng 1 Thìn sẽ được bề trên nâng đỡ, làm gì cũng suôn sẻ, thành công ngoài mong đợi.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sách tử vi con giáp chỉ rõ, trong tháng 12 âm lịch 3 con giáp giàu có này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, hỷ sự ập xuống đầu, lội ngược dòng ngoạn mục.

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