Tháng 12 âm lịch: 3 con giáp nghênh tài đón lộc, giàu sang chạm đỉnh, nghèo mấy cũng phát tài!

Sách tử vi con giáp chỉ rõ, trong tháng 12 âm lịch 3 con giáp giàu có này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, hỷ sự ập xuống đầu, lội ngược dòng ngoạn mục.

Ăn Tết cực to, đếm tiền mỏi tay, mua sắm thả ga chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong chính là phúc phần trời cho 3 con giáp giàu có nhất tháng 12 âm lịch này. Tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi này, Dậu sẽ tha hồ đón hỷ sự vào nhà, quý nhân gõ cửa tới tấp - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Sách tử vi con giáp có nói, Dậu hiền lành, chăm chỉ và không ngừng phấn đấu cho tương lai. Dẫu không xuất thân trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng nhờ có bản lĩnh nên Dậu vẫn có thể lội ngược dòng, tự làm đại gia của chính mình.

Đặc biệt, trong tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi này, Dậu sẽ tha hồ đón hỷ sự vào nhà, quý nhân gõ cửa tới tấp. Dù làm công hay làm chủ Dậu cũng có tài vận thăng hoa rực rỡ, tiền tình viên mãn, ăn Tết cực to, mua sắm thả ga không cần nhìn giá. Tiền ập xuống đầu, làm một hưởng mười, sung túc đủ đầy chính là những gì Tuất nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Chẳng ai có thể sống và làm việc trách nhiệm, chân thành như Tuất. Thế nên, họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể bội phần. Chỉ cần nắm bắt thời cơ để tìm kiếm thành công Tuất ắt ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền.

Kỷ Hợi 2019 là năm khá may mắn với người tuổi Tuất. Thế nhưng, phải chờ đến tháng 12 âm lịch Tuất mới bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tiền ập xuống đầu, làm một hưởng mười, sung túc đủ đầy chính là những gì Tuất nắm chắc trong tay. Trong tháng 12 âm lịch, Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Hiền lành, chăm chỉ lại chịu thương chịu khó nên người tuổi Sửu chưa bao giờ thiếu tiền. Nếu con giáp khác mải vui chơi, hưởng thụ, phung phí tiền bạc thì Sửu là người biết quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan nên tiền đẻ ra tiền, một vốn bốn lời, ngày càng hưng thịnh. Trong tháng 12 âm lịch, Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chỉ vỏn vẹn 30 ngày cuối năm Sửu đã lội ngược dòng, tha hồ ăn sung mặc sướng, nằm trên đống tiền. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Số trời đã định: 4 con giáp hậu vận rực rỡ, đại cát đại lợi, càng già càng phú quý phát tài Trời sinh người thuộc 4 con giáp may mắn này càng nhiều tuổi càng nhiều tiền, phú quý tề tựu, hỷ sự ập vào nhà ào ào, sau ngưỡng 35 nhà xe có đủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-12-am-lich-3-con-giap-nghenh-tai-don-loc-giau-sang-cham-dinh-ngheo-may-cung-phat-tai-346325.html