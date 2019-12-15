3 con giáp song hỷ lâm môn, giàu sang bất chấp, tiền bạc cứ tíu tít tìm đến tận cửa trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15/12/2019 12:00

Chẳng những đổi đời sau một đêm, 3 con giáp may mắn này còn thong dong hưởng lộc trời cho, chỉ việc rung đùi hốt bạc, nằm trên đống vàng trong 15 ngày tới.

Nửa cuối tháng 12/2019, những con giáp may mắn này sẽ có vận đỏ như son, tiền đổ vào nhà như thác, phát tài phát lộc.

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Càng về cuối năm con giáp giàu có này càng ăn nên làm ra, thần tài rót lộc vào nhà tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sách tử vi con giáp có nói, Ngọ là người mạnh mẽ, lạc quan và có chí làm giàu. Dù bị vùi dập, hãm hại hay nếm trải không ít thất bại thì Ngọ vẫn dũng cảm tiến về phía trước, tự mình làm nên nghiệp lớn ngay từ thở độc thân.

Trong 15 ngày cuối năm 2019, dù làm công ăn lương hay làm chủ Ngọ cũng sẽ có số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt. Càng về cuối năm con giáp giàu có này càng ăn nên làm ra, thần tài rót lộc vào nhà tới tấp, muốn khổ cũng chẳng được.

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Hợi đừng nản lòng bởi khổ tận cam lai, sau những cơ cực bạn ắt được đáp đền xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngọ là con giáp dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế lại có trái tim ấm áp nên được rất nhiều người quý mến, thương yêu, bề trên chiều chuộng. Trong 15 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Hợi sẽ làm một hưởng mười, gom hết của nả trong thiên hạ vào túi.

Chỉ cần tin vào chính mình, vượt qua khốn khó Hợi ắt sung túc đủ đầy, đếm tiền sái tay. Thế nên, dù hiện tại có khổ cực đến mấy Hợi cũng đừng nản lòng bởi khổ tận cam lai, sau những cơ cực bạn ắt được đáp đền xứng đáng.

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15 ngày cuối năm sẽ là bước ngoặt quan trọng nhất đời Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, tốt tính như nhau. Tuy nhiên, chính vì cả tin nên không ít lần Mão lâm vào khốn khó, bị người mình tin tưởng lợi dụng, tiền của tiêu tán, chẳng còn gì trong tay.

Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của con giáp giàu sang này, 15 ngày cuối năm sẽ là bước ngoặt quan trọng nhất đời Mão. Làm gì cũng thuận lợi như ý, gom về lợi nhuận khổng lồ nên Mão sẽ ăn Tết cực to, tiền chất chật nhà.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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