Tử vi thứ Tư ngày 18/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão gặp chuyện buồn phiền, tuổi Tỵ sức khỏe sa sút

Gặp nhiều điều rắc rối, nếu không giải quyết êm đẹp, bạn sẽ lãnh hậu quả tồi tệ. Thế nên ngày thứ Tư đừng nghe lời người khác. Bởi có nhiều người không thật sự tốt giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn. Đôi khi còn khiến bạn vướng phải nhiều tai tiếng không đáng có.

Tử vi thứ Tư ngày 18/12/2019 của 12 con giáp hung cát đan xen giúp bản mệnh lường trước được nhiều vấn đề xảy ra với mình trong một ngày.

Dần nên thận trọng trong làm việc nhóm. Dù giữ vai trò lãnh đạo nhưng vẫn phải nghe ý kiến của người khác. Trong chuyện tình cảm, bạn nên lắng nghe ý kiến của đối phương. Bởi tính quá kiêu ngạo, thích làm theo ý mình, mối quan hệ của bạn sẽ rạn nứt, sớm đường ai nấy đi.

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Sửu vô cùng bất ổn. Bạn không có khả năng tự giải quyết mọi việc, vì vậy mà rắc rối chất chồng rắc rối. Lời khuyên cho bạn trong ngày là nên lắng nghe ý kiến của người khác. Những điều họ truyền đạt sẽ giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn một cách dễ dàng.

Tử vi thứ Tư ngày 18/12/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 18/12/2019 của tuổi Mão gặp chuyện không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Mão gặp phải nhiều chuyện không như ý muốn. Trong công việc, bạn bị tiểu nhân hãm hại. Trong chuyện tình cảm, bạn và đối phương cãi nhau nên dễ dẫn đến chia tay. Nếu không giữ được bình tĩnh, bạn sẽ gây ra nhiều chuyện vô cùng tệ hại, đánh mất cả tình lẫn mối quan hệ thân thiết.

Tử vi thứ Tư ngày 18/12/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn gặt hái được nhiều thành tựu lớn trong công việc. Bạn được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp. Ngày thứ Tư, bạn có cơ hội thể hiện những tài lẻ của mình. Những khó khăn trước đây cũng không còn nữa. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp đến với mình.

Tử vi thứ Tư ngày 18/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 18/12/2019 của tuổi Tỵ sức khỏe sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ nên chú trọng sức khỏe của mình nhiều hơn. Bạn đừng ôm đồm quá nhiều việc ảnh hưởng đến sức khỏe. Lời khuyên cho Tỵ là nên đi khám sức khỏe tổng quát, nghỉ ngơi nhiều hơn. Đặc biệt đừng xen vào chuyện của thiên hạ. Hoàn thành tốt trách nhiệm của mình là được.

Tử vi thứ Tư ngày 18/12/2019 của tuổi Ngọ

Những khó khăn, vất vả đã qua đi, Ngọ bắt đầu lấy lại danh dự của mình bằng những thành tựu nhỏ. Điều này giúp bạn gây ấn tượng mạnh trong mắt cấp trên. Tuy nhiên cũng nên biết đối nhân xử thế, bởi có nhiều đồng nghiệp không hài lòng với bạn. Họ luôn tìm cách hãm hại, đâm sau lưng khiến bạn tiền mất tật mang và đánh mất luôn cơ hội thăng tiến.

Tử vi thứ Tư ngày 18/12/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 18/12/2019 của tuổi Mùi được cấp trên ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Mùi được cấp trên ưu ái cho đảm nhận nhiệm vụ quan trọng. Hãy tận dụng cơ hội này để hoàn thành tốt những việc được giao. Chắc chắn bạn sẽ được tăng thưởng, tăng lương được mọi người tôn trọng. Tết này, bạn sẽ dư ăn dư để, tha hồ mua sắm.

Tử vi thứ Tư ngày 18/12/2019 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân được cát tinh chiếu mệnh, chuyện tiền bạc không lo túng thiếu. Sự nghiệp của bạn thăng tiến không ngừng. Vận tiền tài của bạn vô cùng vượng sắc, tha hồ tiêu xài, mua sắm, thư giãn nghỉ ngơi bên người thân.

Tử vi thứ Tư ngày 18/12/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Tư ngày 18/12/2019 của tuổi Dậu công việc bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của Dậu không như ý muốn. Bạn gặp phải vấn đề liên quan đến kiện tụng. Những người tuổi Dậu có một ngày vô cùng thảm hại, bị tiểu nhân đâm sau lưng. Vận tiền tài của bạn cũng vì những chuyện không hay mà tuột dốc không phanh.

Tử vi thứ Tư ngày 18/12/2019 của tuổi Tuất

Tuất có một ngày vô cùng buồn phiền, ủ rũ không như ý muốn. Vận trình của bạn lao đao, bị cấp trên khiển trách. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại vượng sắc. Người độc thân thoát ế, có chuyện tình đẹp khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Chuyện này giúp tinh thần của bạn khá hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 18/12/2019 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều cơ hội tốt tìm đến. Không những về vận tiền tài mà chuyện tình cảm cũng viên mãn. Có thể nói ngày thứ Tư, bạn được nhiều người giúp đỡ, vượt qua khó khăn. Bạn chủ động nên có cơ hội thăng tiến, được cấp trên trọng dụng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm