Tử vi tuần mới từ 5/12 đến 10/12: 3 con giáp may mắn vô cùng, Cát tinh che chở, Thần tài phù trợ, lộc nở hân hoan, tiền bạc chất núi, giàu có ngất ngây

Vào tuần mới từ 5/12 đến 10/12, vận may không ngừng đến với người tuổi Thân, mọi việc đều thuận lợi và diễn ra đúng như dự kiến.

Người tuổi Thân là người rất giỏi lên kế hoạch cho mọi việc và là người có tầm nhìn xa. Trong thời gian này, nhờ có sự quy hoạch tốt, mà con giáp này có thể hoàn thành mọi mục tiêu, đồng thời do có quý nhân tương trợ nên thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Người tuổi Thân có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, ung dung, tự tại.

Tuổi Ngọ

Vận trình của người tuổi Ngọ vào tuần mới từ 5/12 đến 10/12 tương đối tốt. Trong đầu tháng 12 này, bạn sẽ nhận được nhiều may mắn, tinh thần sảng khoái, viên mãn và hài lòng. Mọi việc sẽ diễn ra rất suôn sẻ. Những rắc rối trong sự nghiệp lẫn các mối quan hệ tình cảm của họ đều sẽ được hóa giải êm xuôi. Tháng này, bạn sống trong sự tận hưởng, sung túc và tràn đầy niềm vui, sự lãng mạn.

Về đường công danh tài lộc, người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn. Họ có thể gặp được quý nhân phù trợ, những khó khăn sẽ được tháo gỡ, nhiều cơ hội cũng đến trong tầm tay.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn gặt hái nhiều thành công vang dội vào tuần mới từ 5/12 đến 10/12. Đây là tháng cuối cùng của năm 2022 - tháng tích tụ lộc trời ban.

Tuổi Thìn sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thìn được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho những dự án quan trọng.

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.