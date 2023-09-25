Tử vi tuần mới từ 25/9 đến 1/10/2023: 3 con giáp khổ nạn chuyển phúc tài, sự nghiệp khởi sắc, có tin vui làm ăn

Theo tử vi tuần mới từ 25/9 đến 1/10/2023, sự nghiệp của tuổi Tuất có dấu hiệu tích cực. Những cống hiến trong suốt thời gian qua của bản mệnh đã được nhìn nhận và đánh giá cao. Con giáp này có cơ hội được cất nhắc hoặc ít nhất cũng sẽ được thưởng.

Nếu đã có đôi có cặp, hai người đang ngày một gần gũi và thân thiết hơn. Khi tình cảm đã chín muồi, hai người có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn, chắc hẳn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ gia đình và bè bạn.

Nay cũng là ngày lý tưởng để tuổi Tuất bày tỏ tình cảm của mình. Nếu đã có người thầm mến, hãy dũng cảm nói ra những suy nghĩ trong lòng, tin rằng sự chân thành của bản mệnh sẽ khiến đối phương vô cùng cảm động.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Kim sinh Thủy cho thấy những mặt tính cách nổi bật giúp người tuổi Hợi dễ dàng chinh phục ánh mắt của người đối diện. Người độc thân nếu có thiện cảm với ai thì hãy cho người đó cơ hội. Với các cặp đôi, tình yêu là động lực thúc đấy hai bạn cố gắng mỗi ngày để trở nên hoàn thiện hơn. Dù bận rộn đến mấy, hai bạn cũng luôn dành thời gian để trò chuyện, cổ vũ nhau trong cuộc sống.

Chính Ấn chiếu rọi, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng không kém phần hanh thông và rực rỡ. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao vì những cống hiến trong suốt thời gian qua. Đối phương có thể đang cân nhắc thăng chức, tăng lương cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới từ 25/9 đến 1/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần đối xử thận trọng với nhiều người, tránh thị phi.

Công việc: Người tuổi Dần không thích những tiếng đồn xấu, luôn muốn những thông tin liên quan đến công việc, không muốn thị phi nơi công sở.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm làm bạn mệt mỏi, muốn từ bỏ, không quen thêm ai để bản thân đau lòng nhiều như vậy.

Tài lộc: Nắm bắt tài chính tốt, tận dụng cơ hội đầu tư đúng thời điểm.

Sức khoẻ: Sức khỏe có thể giảm sút, cần cân bằng mọi công việc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!