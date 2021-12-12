Tử vi tuần mới từ 13/12 - 19/12/2021 của 12 con giáp, Dần - Tỵ liên tục gặp khó khăn trong con đường sự nghiệp, Dậu hưởng trọn một tuần bình yên

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 13/12 đến 19/12/2021 tuần mới cho thấy con giáp tuổi Tý gặp phải rắc rối trong sự nghiệp vào đầu tuần do ảnh hưởng của Kiếp Tài và Tỷ Kiên. Thời điểm cuối tuần, do có Chính Ấn và Thiên Ấn phù trợ, bạn dễ dàng tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, khẳng định uy tín.

Tình hình tài chính không có quá nhiều biến động trong tuần này. Nếu có thì cơ hội cũng chỉ xuất hiện thoáng qua vào đầu tuần. Dù số tiền tuần này không phải là quá lớn nhưng vẫn đủ để bạn duy trì cuộc sống tương đối thoải mái.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu khá lên bổng xuống trầm trong tuần này. Thiên Ấn và Chính Quan cho bạn cơ hội để khẳng định vị thế của mình. Tuy nhiên, dù thành công thế nào thì bạn cũng không nên quá kiêu ngạo, thậm chí thách thức của những người có chức có quyền.

Điều đáng mừng là tài lộc của bản mệnh khá vượng. Nhiều cơ hội kiếm tiền đến với mọi người trong tất cả các lĩnh vực. Thời điểm kiếm tiền chủ yếu xuất hiện từ giữa tuần đến cuối tuần. Nếu bạn chăm chỉ làm ăn thì chắc chắn sẽ kiếm được một khoản kha khá xứng đáng với công sức của mình.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ phải trải qua một tuần với nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Ngay từ khoảng thời gian đầu tuần, nhiều mâu thuẫn, tranh chấp đã xảy ra khiến bạn phải tốn nhiều thời gian để giải quyết.

Tình hình tài chính của bản mệnh có dấu hiệu phát triển khá tích cực vào đầu tuần. Chính Tài và Thực Thần cho thấy tiền bạc chủ yếu đổ về túi của những người có công ăn việc làm ổn định hoặc những người làm nghề tự do. Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người.

Tuổi Mão

Sao Thiên Đức cùng với Thiên Tài và Thực Thần phù trợ khiến thời cơ làm ăn sẽ đến với bản mệnh tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh phải trải qua nhiều khó khăn thì mới được hưởng trái ngọt.

Sao Thiên Đức cùng với Thiên Tài và Thực Thần phù trợ khiến thời cơ làm ăn sẽ đến với bản mệnh tới tấp. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi triều thanh, Chính Ấn và Thiên Ấn cho thấy cơ hội để bạn khẳng định bản thân chủ yếu xuất hiện vào cuối tuần. Đồng nghiệp và cấp trên đã hiểu rõ bạn là ai, đồng thời sẵn sàng giao cho bạn những công việc giúp bạn thể hiện được năng lực của bản thân.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp nhờ có sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan. Bạn nhận được nhiều thành tựu khiến mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn không nên quá mức tham quyền tham chức, kẻo Thiên Quan và Thương Qua rình rập sẽ khiến cho mọi cố gắng của bạn đổ sông đổ bể.

Vận trình tài lộc của bạn có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là từ khoảng thời gian giữa tuần. Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ làm công ăn lương liên tục gặp phải trục trặc trong sự nghiệp. Dường như bạn có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng không thể làm vừa lòng mọi người xung quanh.

Tình hình tài chính của bản mệnh lại phát triển khá rực rỡ trong tuần này, đặc biệt là trong khoảng thời gian giữa tuần. Người làm nghề tự do hoặc đầu tư kinh doanh cần nhanh chóng chớp lấy thời cơ, không nên chần chừ do dự, nhường cơ hội cho người khác.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ phải chuẩn bị đối diện với nhiều khó khăn, thử thách do môi trường làm việc đem lại. Kiếp Tài và Tỷ Kiên khuyên bạn cần phải có thái độ khiêm tốn hơn trong mọi việc.

Người tuổi Ngọ phải chuẩn bị đối diện với nhiều khó khăn, thử thách do môi trường làm việc đem lại. Ảnh minh họa: Internet

Việc kiếm tiền lại diễn ra khá thuận lợi, chủ yếu là vào khoảng thời gian giữa tuần. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác nên nhiều đơn hàng ập đến, đem lại cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu. Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, Đại Hao lại nhắc nhở bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi có thăng và có trầm trong tuần này. Do đó, khi đạt được thành công, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, lơ là. Đồng thời, khi gặp phải khó khăn, bạn cũng chớ nên bi quan, bỏ cuộc, bởi ngay sau đó có thể quý nhân sẽ xuất hiện giúp đỡ bạn. Việc làm ăn, kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn chủ yếu từ cuối tuần.

Có điều Tiểu Hao cũng cho thấy bạn sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho những khoản lặt vặt hằng ngày. Vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện tiền nong.

Tuổi Thân

Trải qua chút ít khó khăn xuất hiện vào đầu tuần thì người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân mình hơn. Ngũ Quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn. Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này.

Cơ hội kiếm tiền chủ yếu xuất hiện vào cuối tuần, vì thế nên tuần này có thể sẽ là 1 tuần vất vả ít được nghỉ ngơi của bạn. Tuy nhiên, càng cố gắng bao nhiêu thì công sức của bạn lại càng được đền đáp tương xứng bấy nhiêu.

Tuổi Dậu

Tử vi tuần này 12 con giáp, tuần này là một tuần khá yên bình đối với người tuổi Dậu. Bản mệnh không hoàn toàn gặp thuận lợi trong sự nghiệp, nhưng khó khăn xuất hiện cũng là yếu tố giúp bạn khẳng định bản thân.

Tử vi tuần này 12 con giáp, tuần này là một tuần khá yên bình đối với người tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội kiếm tiền chủ yếu đến với bản mệnh vào thời điểm cuối tuần, vì thế mà đầu tuần chính là lúc bạn chuẩn bị kỹ càng mọi việc, chờ thời cơ đến là nhanh chóng nắm bắt ngay. Thái m chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều dấu hiệu tích cực, đặc biệt là với nữ mệnh.

Tuổi Tuất

Nhiều thách thức xuất hiện trước mắt người tuổi Tuất khiến bạn buộc phải chấp nhận và tìm cách khắc phục. Sao Dịch Mã cũng khuyên những người vướng phải khó khăn không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

Chuyện làm ăn tiến triển khá thuận lợi vào thời điểm cuối tuần. Bạn nắm bắt được những cơ hội, phương thức làm giàu sáng tạo, khiến lợi nhuận đổ về nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn nên biết đâu là điểm dừng để dừng lại đúng lúc, chớ tham lam tự đẩy mình vào vòng lao lý.

Tuổi Hợi

Dưới ảnh hưởng của Thương Quan và Tỷ Kiên, người tuổi Hợi phải đối diện với nhiều rắc rối do cấp trên và đồng nghiệp mang lại, song đến cuối tuần thì mọi chuyện dần dần được tháo gỡ. Bạn thậm chí chuyển bại thành thắng, nắm bắt cơ hội để tiến lên vị thế cao hơn.

Tình hình tài chính của bản mệnh chủ yếu là ổn định. Cơ hội kiếm tiền gần như không xuất hiện vào tuần này nên nguồn tiền của bạn chủ yếu đến từ những công việc chính. Bạn không nên bỏ bê nhiệm vụ mà hãy tiếp tục cố gắng, có thể thành quả sẽ đến vào tuần sau.

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