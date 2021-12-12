Đúng ngày mai, thứ 2 (13/12), 3 con giáp gặp họa tiểu nhân, phá đường làm ăn, nhất định phải thận trọng kẻo tiền mất tật mang

Là con giáp xui xẻo trong ngày thứ 2 đầu tuần (13/12), người tuổi Tý sẽ phải chịu những biến động nhất định trong vận trình. Một vài thách thức sẽ khiến bạn cảm thấy hoang mang, nhưng xét trên phương diện tích cực, đây cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, phát triển sự nghiệp tương lai.

Tài lộc trong ngày hôm nay vẫn giậm chân tại chỗ. Tuổi này nên có sự rõ ràng trong những vấn đề liên quan tiền nong, đồng thời không quá tin tưởng vào các mối quan hệ chỉ ở mức qua lại xã giao. Đặc biệt bạn không nên đầu tư tài chính hoặc cho vay mượn quá nhiều kẻo tài khí thâm hụt.

Tử vi dự báo tuổi Dần là một trong những con giáp xui xẻo trong ngày thứ 2 đầu tuần nên rắc rối mà bản mệnh phải đối mặt sẽ không nhỏ. Trong công việc, bản mệnh sẽ phải đưa ra những lựa chọn khá khó khăn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bạn. Họa tiểu nhân rình rập, bạn dễ bị đẩy đưa rồi mắc phải những sai lầm khó có thể sửa chữa được chỉ trong ngày một ngày hai.

Tình hình tài chính trong tuần không quá lý tưởng. Thậm chí bạn còn có nguy cơ bị hao hụt một khoản không nhỏ do bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng. Nguyên nhân bắt nguồn từ chính sự chủ quan của Dần mà ra, hãy coi như đây là bài học đắt giá cho những lần sau.

Tuổi Thìn

Phương diện tài lộc gặp nhiều bấp bênh trong ngày đầu tuần này khiến người tuổi Thìn khá đau đầu. Dù bạn có những cơ hội nhất định để kiếm tiền song Đại Hao hung tinh đã phá hỏng tất cả.

Trong ngày thứ 2 (13/12), vận trình công danh sự nghiệp của Thìn không có nhiều biến động. Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày thứ 2 (13/12), vận trình công danh sự nghiệp của Thìn không có nhiều biến động. Mọi thứ diễn ra đều đều gây cảm giác chán chường, thiếu động lực cố gắng. Vì thế, nếu muốn phát triển nhanh chóng hơn, chính bạn là người cần phải tìm cách thay đổi chứ đừng trông chờ vào bất cứ ai.

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