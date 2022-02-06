Tử vi tuần mới (7/2 - 13/2), may mắn ngút trời, 3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm, ăn nên làm ra, phất lên giàu có, tiền bạc chất đầy trong tủ

Tâm linh - Tử vi 06/02/2022 07:00

Bước sang tuần mới (7/2 - 13/2), 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào. Bản mệnh nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ phất lên như diều gặp gió, sống đời phủ phê, dư dả.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bước sang tuần mới với nhiều tin vui đang chờ đợi. Con giáp có nhiều cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, được cấp trên tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tý ngày càng thăng tiến trong công việc, nhận về vô số tài lộc. Bản mệnh nếu có nợ nần sẽ thanh toán dứt điểm, ngoài ra còn tích lũy được một khoản tiền lớn giúp ít cho sự nghiệp sau này.

Vận đào hoa đang đến với tuổi Tỵ. Nếu Tý độc thân và đang để ý ai đó, con giáp đừng ngần ngại mà hãy bày tỏ tình cảm của mình vì biết đâu người ấy cũng có thiện cảm với bạn. Người đã thành gia lập thất gia đạo yên ổn, cuộc sống bình yên.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Bước sang tuần mới, người tuổi Thìn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả. Con giáp nếu là người kinh doanh sẽ có được nhiều hợp đồng lớn, mang lại lợi nhuận khổng lồ. Với thành tích "không phải dạng vừa", Thìn được nhiều người kính nể, ngưỡng mộ. Còn nếu Thìn là người làm công ăn lương hay vừa mới khởi nghiệp, con giáp tìm ra được hướng đi mới cho riêng mình, từng bước nâng cao tài lộc.

Sức khỏe của Thìn có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp may mắn này biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi nên ngày càng làm chủ được cuộc sống.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong tuần mới vận trình thăng hoa, tài lộc đầy nhà. Được Thần Tải chỉ điểm, con giáp làm gì cũng thuận lợi, may mắn liên tiếp kéo đến không ngừng. Ngoài thu nhập chính, con giáp còn có thể kiếm tiền nhờ vào những nghề tay trái đang rất phát triển của mình. Thời vận đang lên, con giáp nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ giàu lên trong thời gian ngắn.

Tình cảm gia đình của Hợi có nhiều chuyển biến tốt. Những mâu thuẫn trước kia được hóa giải, con giáp và người thân trở nên hòa hợp và thân thiết hơn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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