Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 5/2/2022, tai ương đổ xuống đầu, 3 con giáp tài vận đen đủi, chuyện xui bủa vây, công danh sự nghiệp tan tành trong phút chốc

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Bảy ngày 5/2/2022, 3 con giáp xui xẻo dễ vướng thị phi, tiền tài đứt đoạn, công danh sự nghiệp lao dốc không ngừng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vào thứ Bảy có thể gặp nhiều điều xui rủi. Một số việc Dần đã sắp xếp nhưng cuối cùng lại không như ý muốn khiến con giáp cảm thấy bất lực và bực dọc. Bản mệnh vô tình trút giận lên những người xung quanh làm các mối quan hệ xã hội vốn không được tốt đẹp nay lại thêm tệ hại. Dần cần nghiêm túc chấn chỉnh, suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn để không làm tổn thương người khác. Chuyện tình cảm của con giáp cũng không mấy thuận lợi. Bạn và nửa kia rơi vào mâu thuẫn tạo cơ hội tốt cho kẻ thứ ba xen vào phá hoại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong thứ Bảy, người tuổi Tỵ vận trình tụt dốc, xui rủi đeo bám. Nhiều khả năng con giáp bị tiểu nhân bày kế ám hại nên vướng vào thị phi, tranh chấp với những người xung quanh hay thậm chí là chính gia đình mình. Tài lộc của Tỵ cũng rơi vào bế tắt, tiền của thiếu hụt khiến con giáp chịu áp lực.

Con giáp xui xẻo nên dành thời gian này để suy nghĩ về những điều quan trọng trong cuộc sống cá nhân cũng như giải quyết những rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hung tinh soi chiến khiến vận mệnh của người tuổi Ngọ trong thứ Bảy này gặp nhiều trắc trở. Con giáp liên tiếp gặp phải tai ương, tài vận đứt đoạn khiến bản mệnh khó lòng vực dậy sự nghiệp. Ngoài ra, Ngọ đang bị kẻ xấu nhắm đến, buông lời dèm pha nhằm hạ uy tín của bạn trong những ngày Tết này.

Con giáp được khuyên là nên bình tĩnh để vượt qua khó khăn trước mặt. Sự khiêm tốn và quyết đoán sẽ là chìa khóa đưa bạn đến thành công. Con giáp hãy tiếp tục cố gắng, dựa vào hành động để “giải oan” cho chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-bay-ngay-5-2-2022-tai-uong-do-xuong-dau-3-con-giap-tai-van-den-dui-chuyen-xui-bua-vay-cong-danh-su-nghiep-tan-tanh-trong-phut-choc-448663.html