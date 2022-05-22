Tử vi tuần mới (23-29/5/2022) của 12 con giáp: Sách Nam Tào định sẵn, Ngọ được Chính Ấn che chở, hóa mọi điều dữ thành lành; Tuất quét sạch mây mù, một bước lên tiên, vận mệnh đỏ thắm

Trong chuyện tình cảm, bạn khó tìm được tiếng nói chung với bạn đời, cả hai dễ xuất hiện cảm xúc tiêu cực, bất an, cãi vã và chưa thực sự tin tưởng nhau đâu. Tuy nhiên, vất vả diễn ra trong tuần dường như chỉ là tạm thời và mọi chuyện sẽ dần được giải quyết trong tuần tiếp theo.

Tử vi cho biết, trong tuần mới này bạn nên cẩn trọng khi đầu tư vào đất đai, tài sản, quan điểm tài chính, sự nghiệp của bạn có thể đang bị nhầm lẫn. Tiền bạc cuối tuần sẽ ghé thăm như một phần thưởng cho bạn.

Tuần mới, bạn có thể đối mặt với không ít thăng trầm, bạn hãy nỗ lực hơn và đừng ngại nhờ sự trợ giúp từ người xung quanh. Tuần mới có thể có sự xáo trộn trong đời sống , đặc biệt trong chuyện tình cảm, một mối quan hệ mệt mỏi như vậy thường khó có thể lâu bền được. Bạn cũng cần cẩn trọng trong chuyện tiền bạc, chớ chủ quan, ảnh hưởng đến tài lộc trong tương lai.

Từ ngày 23/5-29/5, người tuổi Sửu cần hết sức cẩn trọng khi đưa ra bất kì một quyết định nào. Một bước đi sai cũng sẽ tạo ra bước lùi trong sự nghiệp của bạn. Bạn đừng thảo luận chuyện lệch chủ đề, gây căng thẳng với đồng nghiệp.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Dần có tính cách sôi nổi, hoạt bát, họ yêu thích sự tự do và cũng rất quyết đoán, muốn gì là sẽ bắt tay vào làm ngay, nghĩ gì là sẽ thẳng thắn nói ra ngay, chẳng bao giờ muốn chịu sự ràng buộc.

Tử vi học có nói, trong tuần mới (23/5 - 29/5) này, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Đặc biệt là tài vận, tuổi Dần sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu.

Thời gian này, con giáp tuổi Dần này có thể phát huy tốt thế mạnh của mình, làm gì cũng gặp may mắn. Tuổi Dần không chỉ kiếm được nhiều tiền mà chuyện nhân duyên, tình cảm cũng diễn ra thuận lợi.

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm của tuổi Mão trong tuần mới khá êm đềm, cả hai cảm thấy tin tưởng nhau. Đồng thời, bạn có nhiều thời gian hơn để tập trung vào cuộc sống và tìm thấy niềm vui với đồng nghiệp, bạn bè ở nơi công sở. Nhờ thế, bạn cảm thấy hoàn toàn hài lòng với mọi thứ hiện tại.

Đầu tuần, bạn may mắn nhưng cũng không nên chủ quan kẻo bị kẻ gian hãm hại. Người mệnh con Mèo sẽ gặp suôn sẻ, hanh thông, có cơ hội tháo gỡ khúc mắc.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới cho biết, người tuổi Thìn có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập cho mình trong 7 ngày tới (23/5-29/5).

Có tài tinh che chở, con giáp này đón tín hiệu vượng tài đáng mừng. Những người làm công ăn lương có thể nhận được các khoản tiền thưởng, hoa hồng bên cạnh thu nhập chính nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén của mình.

Trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh rất biết lựa thời cơ buôn bán nên tài vận tăng tiến. Trong khi đối thủ còn đang loay hoay thì con giáp này đã tìm ra đường đi nước bước phù hợp, tranh thủ được lợi thế dẫn đầu.

Hơn nữa, bạn lại có mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác làm ăn, giúp mọi sự suôn sẻ thuận lợi hơn. Việc hợp tác thông thuận cũng sẽ giúp bạn đỡ vất vả hơn, lợi nhuận thu về đều đặn.

Có thể nói, thời gian này người tuổi Thìn không cần lo nghĩ tới tiền bạc bởi hầu bao của bản mệnh lúc nào cũng rủng rỉnh tiêu xài thoải mái.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tị cũng là con giáp may mắn đón tin mừng về tài lộc trong tuần mới này (23/5-29/5). Chờ mong cả tuần, nhưng có thể phải đến cuối tuần thì tài vận của những chú Rắn mới thật sự khởi sắc, tiền đổ về túi ùn ùn.

Đặc biệt trong thứ 7 ngày 28/5/2022 này, điềm báo tử vi cho thấy đường tài vận của tuổi Tỵ tăng tiến không ngừng, tài lộc hanh thông. Người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì nay có thêm việc phụ, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình, thu nhập nhanh chóng được cải thiện.

Trong khi đó, những người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát tài phát lộc, giành được thành công trong việc kinh doanh của mình. Cũng bởi con giáp này biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nên không lo vắng khách.

Với khả năng tính toán thông minh và nhanh nhạy, tiền cứ đổ về túi Tỵ giúp con giáp này giải quyết được mọi vấn đề về tiền bạc. Có quá nhiều lợi thế bày ra trước mắt bản mệnh, chỉ cần bạn biết nắm bắt thì sẽ phát lộc.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới cho biết, Tam Hợp cục xuất hiện mang tới cho người tuổi Ngọ nhiều niềm vui ở các phương diện cuộc sống. Hỷ khí ngập tràn, bản mệnh làm gì cũng nhận được sự công nhận của mọi người, khó khăn cũng có người đứng ra giúp một tay.

Vận trình tài lộc của Ngọ cũng vô cùng khởi sắc. Người kinh doanh buôn may bán đắt, người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đều đặn và rủng rỉnh. Tiền bạc dư dả, giúp Ngọ có thể chi tiêu thoải mái mà không phải suy nghĩ.

Ngày này vận trình tình cảm khá tốt, đào hoa nở rộ, người độc thân có sức hút vô cùng lớn với người khác phái, có thành công hay không phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng mình không. Dù vậy, bạn cũng không nên giữ thái độ mập mờ cùng lúc nhiều mối quan hệ kẻo rước rắc rối vào người.

Tuổi Mùi

Với tuổi Mùi, bản mệnh đón nhận nhiều tin tích cực trong tuần mới, đặc biệt là về tài lộc. Thời điểm này, Mùi không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập của bạn rất khả quan.

Tài lộc trong vô cùng dồi dào, đặc biệt thích hợp cho người làm nghề kinh doanh đẩy mạnh các kế hoạch cầu tài của mình, lợi nhuận buôn bán tăng vọt. Bạn lại đưa ra được nhiều quyết định chính xác, khiến tiền bạc đổ về nhanh chóng như một lẽ tất yếu. Nhờ vậy mà tuổi Mùi sung túc đủ đầy hơn nhiều, không phải lo lắng về vấn đề chi tiêu.

Có thể bạn sẽ khá tất bật đấy, song khoản tiền bạn thu được khiến ai cũng ghen tị, giúp chính bản thân bạn cũng quên đi mệt mỏi.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Thân hào hiệp, ngay thẳng và vị tha, tích cực và cầu tiến, không khuất phục trước số phận, dám thử thách bản thân, không ngừng đạt được những bước đột phá trong sự nghiệp. Thân có tính cách mạnh mẽ hơn, không làm theo kiểu vòng vo, tuy rất có năng lực nhưng đôi khi lại vô tình làm mất lòng mọi người, vì vậy Thân cần chú ý hơn đến hành vi của mình, để phát huy nhiều may mắn cho chính bản thân mình.

Tử vi tuần mới cho biết, con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến đường công danh của Thân cũng sẽ phất lên, của cải tiền bạc ngày càng dồi dào. Người tuổi Thân sẽ gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn. Đồng thời, Thân sẽ liên tục gặt hái được thành công, có thể mua nhà, sắm xe nếu biết nắm bắt tốt các cơ hội.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu gặp phải nhiều khúc mắc trong công cuộc kiếm tiền. Bạn thường tự than thân trách phận mà không nhìn thẳng vào thực tế trước mắt, xem mình có cần thay đổi ở đâu không. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, bạn sẽ chẳng thể nào tiến bộ và nhanh chóng bị người khác vượt qua.

Trong tuần mới này, nếu nhận được những lời chào mời, rủ rê kèm theo mức lợi nhuận hậu hĩnh, bạn nên cân nhắc thật kỹ, đừng vội lung lay trước những lời đường mật kẻo rơi vào bẫy rập của kẻ xấu.

Họa thị phi cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bản mệnh có thể bị tiểu nhân đặt điều nói xấu, gây tổn hại đến thanh danh cũng như uy tín của bạn, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường thăng tiến phía trước. Để hạn chế rắc rối có thể gặp phải, bạn cần thận trọng và chu đáo, kiểm tra kỹ càng trước khi bàn giao bất cứ việc gì.

Bù lại, điểm sáng trong hôm nay của Dậu nằm ở phương diện tình cảm nhờ ngũ hành tương sinh. Mối quan hệ dẫu không phải lúc nào cũng dạt dào nhưng cũng gọi là bình an, người đã kết hôn có xu hướng an phận và dành nhiều thời gian chăm lo gia đình, san sẻ với bạn đời, gìn giữ hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuất hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa vi quý nên luôn có quý nhân phù trợ. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất được trời ban nhiều phước lành hơn, con giáp này cũng dễ dàng gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, ít khi nào gặp thất bại.

Tử vi tuần mới (23/5 - 29/5) cho biết, người tuổi Tuất vận trình nhuận phát, may mắn phủ đầy. Những dự án tưởng chừng thất bại trước kia của con giáp bỗng chống xoay chiều, thành công ngoạn mục. Con giáp thu về không ít lợi nhuận, cuộc sống thoải mái, dư dả.

Đặc biệt, vào giai đoạn này, Tuất sẽ nhận niềm vui bất ngờ về tài lộc. Đây là món quà mà ơn trên ban cho con giáp này vì đã làm việc chăm chỉ.

Tuổi Hợi

Thiên Ấn nhập cục, đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi thêm hanh thông rộng mở. Bản mệnh có tinh thần trách nhiệm cao, không nề hà khó khăn nên ngày càng giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Bạn có thể được giao trọng trách để phát huy khả năng của mình tốt hơn.

Cũng nhờ những cố gắng và nỗ lực của con giáp này mà hiệu quả công việc được nâng cao đáng kể. Dù có bận rộn hơn trước nhưng bản mệnh vẫn giữ vững phong độ, còn biết cách cân bằng cuộc sống nên xử lý mọi việc ổn thỏa. Cơ hội thăng tiến trong tương lai rất lớn.

Song Thủy Thổ xung khắc nên các mối quan hệ tình cảm của tuổi Hợi dễ xảy ra xung đột. Gia đình bất hòa, các cặp đôi không thực sự hiểu hết nỗi khó khăn của nhau nên sinh hờn giận, trách móc. Bạn nên nói rõ cho đối phương hiểu và thông cảm với mình thay vì im lặng và bắt người ấy tự đoán ra.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm