Cổ nhân dạy 'KHỔ TẬN CAM LAI': Những con giáp bước qua cơn bĩ cực của tháng 4 âm lịch, đón nhận nhiều cơ hội vàng đến tay, cuộc đời khởi sắc, vận mệnh bước sang trang mới đầy hào quang - tiền tài

Trời sinh tuổi Tuất có sự kiên trì và bền bỉ không ai sánh bằng. Không những thế, họ còn là những người trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Năm 2022 là giai đoạn có nhiều chuyển biến đối với tuổi Tuất, tuy nhiên những tháng đầu năm mọi thứ vẫn chưa như ý, thậm chí có nhiều người còn phải đối mặt với khó khăn, trắc trở, không lối thoát.

Thế nhưng, kết thúc tháng 4 âm lịch cũng là lúc tuổi Tuất khổ tận cam lai, mọi thứ đều đến lúc bước lên một tầm cao khác. Cụ thể, bước qua tháng 5 âm lịch thì sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp và gia đạo ổn định, có người sẽ tìm được cơ hội thăng hoa.

Suốt từ đầu năm, tài vận của tuổi Hợi bị đình trệ, gặp nhiều trắc trở trong mọi việc. Nhưng từ tháng 5 đến tháng 12 âm lịch năm nay, tuổi Hợi sẽ được sao may mắn chiếu mệnh. Tài lộc của con giáp này được cải thiện đáng kể. Áp lực công việc giảm đi rất nhiều và còn có thêm cơ hội thăng tiến.

Chỉ cần siêng năng, chịu bỏ thời gian để làm tốt công việc, tuổi Hợi sẽ tỏa sáng rực rỡ. Quý nhân xuất hiện giúp bản mệnh đạt được tiền tài, thẳng bước đến với cuộc sống trong mơ. Tử vi cho biết, trong nửa cuối năm 2022, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc.

Đặc biệt, tuổi Hợi còn có cơ hội phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Mức sống của con giáp này ngày càng nâng cao, giàu lên chóng mặt.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dậu vốn có chí tiến thủ, kiên trì chờ đợi thời cơ đến với mình. Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì. Năm ngoái tuổi Dậu có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng năm nay đã khác, vận may nằm trong tay, chỉ cần phát huy là có thể thăng hoa.

Cuối tháng 4 và đầu tháng 5 âm lịch này, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, được giúp đỡ để tháo gỡ những vấn đề tưởng chừng như không thể giải quyết được. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới. Cuối năm nay, tuổi Dậu có thể sẽ đổi đời trong một nốt nhạc.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc đua của 12 con giáp, trâu là con giáp đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Tuy nhiên, những tháng đầu của năm 2022 họ vất vả để xây dựng nền móng sự nghiệp. Bằng sự kiên trì, vượt qua được những trở ngại, khó khăn, tưởi Sửu dần tích lũy được kinh nghiệm, từng bước thăng tiến trong cuộc sống. Nửa cuối năm nay, sự nghiệp và đường công danh của tuổi Sửu thể hiện rõ rệt.

Người tuổi Sửu có chí, có lực nhất định sẽ trở nên giàu có khi đến tuổi trung niên. Tất nhiên, sở dĩ họ giàu có trong thời gian ngắn có thể không phải do bản thân mà là nhờ sự giúp đỡ của người ngoài. Người tuổi Sửu là người tốt bụng và trung thực, đáng tin cậy và tận tâm trong công việc nên khi đến tuổi trung niên, họ có thể được sếp coi trọng ở nơi làm việc, họ cũng có thể nhận được những dự án rất tốt.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 5 âm lịch, người tuổi Sửu cuối cùng cũng thoát khỏi gông cùm, sắp tới đây nhiều thứ đang dần được cải thiện bất ngờ. Bất kể làm việc gì, tuổi Sửu cũng tìm được cơ hội thay đổi cục diện. Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, không ngừng nỗ lực và cố gắng để thay đổi bản thân. Họ tin rằng, nếu hiện tại còn khó khăn là do thời chưa đến, đến một giai đoạn nhất định, những gì nỗ lực bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đặc biệt, nửa cuối năm 2022 tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn, mọi thứ vốn đang trì trệ cũng chuyển biến đáng kể, ngoài ra họ cũng tìm được quý nhân, sẵn sàng trao thêm cơ hội cho họ. Tuổi Sửu là những người thích hợp làm những công việc đòi hỏi có sự kiên trì, một khi thăng hoa thì sẽ gặt hái được thành quả rực rỡ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm