Những quý cô nổi tiếng hay ghen: Yêu thương đong đầy, nguyện hi sinh tất cả cho người mình yêu nhưng khi đã 'nóng mắt' thì cánh mày râu liệu chừng

Tâm linh - Tử vi 19/05/2022 01:00

Dù những con giáp này là vợ hay người yêu đều mang đến cho người ấy của mình những mệt mỏi do tính cách hay ghen.

Khi yêu và kết hôn, chắc hẳn cô gái nào cũng muốn người đàn ông của mình thật chung thủy và hết lòng với vợ con, gia đình. Tuy nhiên với những con giáp nữ dưới đây, yêu cầu họ đặt ra thường khắt khe hơn, đôi khi dẫn đến việc ghen tuông không đáng có với nửa kia của mình. Vậy nên đấng mày râu nào đem lòng yêu thương họ nhớ cẩn thận hơn trong các mối quan hệ và cư xử nhé.

Tuổi Tý

Những quý cô nổi tiếng hay ghen: Yêu thương đong đầy, nguyện hi sinh tất cả cho người mình yêu nhưng khi đã 'nóng mắt' thì cánh mày râu liệu chừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cô gái tuổi Tý là con giáp mạnh mẽ nhưng lại khá nóng nảy và có tính chiếm hữu rất cao. Trong chuyện tình cảm, phụ nữ tuổi Tý là người chung thủy, luôn hết lòng vì người mình yêu. Tuy nhiên, con giáp này không muốn người yêu của họ nói chuyện với cô gái mà họ không quen biết.

Nhưng tính hay buôn chuyện của phụ nữ tuổi Tý nhiều lúc khiến người xung quanh khó chịu. Con giáp này thích nói về những vấn đề riêng tư bí mật của moi người, bàn tán xôn xao dẫn đến những lời đồn đại không hay ho. Đặc biệt họ không thích thứ mình sở hữu lại thuộc về người khác, nhất là người chồng mình đã dành bao công sức để chăm chút, yêu thương.

Tuổi Dần

Những quý cô nổi tiếng hay ghen: Yêu thương đong đầy, nguyện hi sinh tất cả cho người mình yêu nhưng khi đã 'nóng mắt' thì cánh mày râu liệu chừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cô gái tuổi Dần có tính cách rất cực đoan. Vốn là những người không thể tin tưởng bất cứ ai, luôn cho rằng chỉ có những gì mình nhìn thấy mới là sự thật và không nghe lời giải thích của người khác. Bên cạnh đó, phụ nữ tuổi Dần rất rạch ròi, cái mình làm được mình hưởng, cái không phải của mình thì không bao giờ giữ. Vậy nên tuổi Dần không chấp nhận thứ mình sở hữu lại thuộc về người khác, nhất là người đàn ông của mình đã dành bao công sức để chăm chút, yêu thương.

Vì vậy, khi đối phương phản bội, con giáp này sẽ bày ra 1001 kế sách để dằn mặt. Chẳng cần ồn ào, Dần cũng sẽ khiến Tuesday phải sợ hãi, tự động rút lui.

Tuổi Thìn

Những quý cô nổi tiếng hay ghen: Yêu thương đong đầy, nguyện hi sinh tất cả cho người mình yêu nhưng khi đã 'nóng mắt' thì cánh mày râu liệu chừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Là những đứa con của Rồng, thế nên những người phụ nữ mang bản mệnh của con giáp này có phần kiêu ngạo. Tính chiếm hữu của người tuổi Thìn đối với nửa kia của mình cũng cực kì mãnh liệt. Những người phụ nữ tuổi Thìn lúc nào cũng chỉ muốn người kia yêu mình, thích mình, cười với một mình họ mà thôi.

Điều mà họ không muốn thấy nhất là người mình yêu ở chung một chỗ với người khác phái. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Họ sẽ ngay lập tức tìm cớ chen chân vào, thể hiện quyền sở hữu của mình với người kia.

Họ ghen tuông đến mức tìm đủ cách để âm thầm theo dõi. Kiểm soát nhất cử nhất động của người kia, lỡ có mầm mống sa ngã nào thì ra tay diệt trừ từ khi còn "trứng nước".

Tuổi Mùi

Những quý cô nổi tiếng hay ghen: Yêu thương đong đầy, nguyện hi sinh tất cả cho người mình yêu nhưng khi đã 'nóng mắt' thì cánh mày râu liệu chừng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Cô gái tuổi Mùi có tính cách rất cực đoan. Họ vốn là những người không thể tin tưởng bất cứ ai. Luôn cho rằng chỉ có những gì mình nhìn thấy mới là sự thật và không nghe lời giải thích của người khác. Vì vậy cô gái tuổi Mùi rất dễ hiểu lầm người mình yêu để rồi dẫn đến tranh cãi. Hơn nữa một khi mâu thuẫn đã xảy ra thì rất khó để làm hòa. 

Chẳng hạn, nếu như chồng hoặc bạn trai để cô ấy nhìn thấy anh ta đang nói chuyện với một cô gái thì lập tức cô ấy sẽ nghĩ rằng người đàn ông của mình đang bắt cá hai tay… Các chàng trai đã trao yêu thương cho họ có lẽ sẽ phải sớm học cách nhẫn nhịn và kiên trì để phòng thủ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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