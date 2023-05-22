Tử vi tuần mới (22/5 đến 28/5): Tuổi Ngọ may mắn trong công việc lẫn tiền bạc, làm việc năng suất hơn, được thưởng cao chót vót, Hợi suôn sẻ cả tuần

Tâm linh - Tử vi 22/05/2023 13:05

Tử vi tuần mới, 3 con giáp này chớp được thời cơ thăng quan tiến chức.

Tử vi tuổi Tý

Tuần mới sự nghiệp của Tý gặp Chính Quan nên những người làm chức cao, làm thầy cô giáo thì nghiêm chỉnh và ung dung.Tuần này nếu phải đi làm thì cũng không quá nhiệt tình nhưng được cái làm việc rất đâu vào đó, bạn không hám danh lợi và chưa có ý định leo lên cao nữa, hài lòng với hiện tại nên đôi lúc làm việc rất chậm và chưa dồn hết khả năng vào đó.

Tử vi tuần mới (22/5 đến 28/5): Tuổi Ngọ may mắn trong công việc lẫn tiền bạc, làm việc năng suất hơn, được thưởng cao chót vót, Hợi suôn sẻ cả tuần - Ảnh 1
Bạn bè chính là niềm vui đem lại cho Tý những giây phút thoải mái trong tuần - Ảnh minh họa: Internet

Hai hành Thủy tương hòa xoa dịu những mâu thuẫn còn tồn đọng trong các mối quan hệ yêu đương. Bạn và người ấy sẽ cảm thấy vô cùng hòa hợp từ cách sống đến những hành động nhỏ trong tuần mới. Bạn bè chính là niềm vui đem lại cho Tý những giây phút thoải mái trong tuần.

Tử vi tuổi Hợi

Tuần này, vận trình tổng thể của tuổi Hợi tương đối kém vào thứ Hai. Dự đoán vào ngày này, bạn sẽ gặp một vài trở ngại trong công việc nên hãy hết sức cẩn thận để tránh rước họa thị phi. Với các ngày thứ Ba và Chủ Nhật, đây là hai ngày mà bạn vượng nhất về mặt tài lộc, tình cảm. 

Công việc: Người tuổi Hợi có một tuần làm việc tương đối suôn sẻ khi cố gắng đẩy nhanh công việc, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa mà không cần phải lo lắng điều gì. 

Tử vi tuần mới (22/5 đến 28/5): Tuổi Ngọ may mắn trong công việc lẫn tiền bạc, làm việc năng suất hơn, được thưởng cao chót vót, Hợi suôn sẻ cả tuần - Ảnh 2
Nếu cứ để những chuyện buồn về mối quan hệ trong quá khứ ở trong đầu thì bạn khó có được cuộc sống vui vẻ một cách trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc giảm. Vì tình hình sức khỏe gặp một vài vấn đề nhỏ nhưng không đáng kể trong thời gian này nên có thể phải chi một số tiền nhỏ cho thuốc thang. Song, nguồn tiền bạc rất nhanh được cải thiện khi bạn chịu khó chăm lo cho sức khỏe mình thật tốt. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chút ngáng trở. Nếu cứ để những chuyện buồn về mối quan hệ trong quá khứ ở trong đầu thì bạn khó có được cuộc sống vui vẻ một cách trọn vẹn. Chính vì thế, hãy quên đi những quá khứ đó để đón chào hạnh phúc mới vì bạn xứng đáng có được điều này. 

Tử vi tuổi Ngọ 

Chính Quan độ cho tuổi Ngọ gặp may mắn trong công việc, tuổi này gạt bỏ được cái tôi cá nhân mà làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. 

Tử vi tuần mới (22/5 đến 28/5): Tuổi Ngọ may mắn trong công việc lẫn tiền bạc, làm việc năng suất hơn, được thưởng cao chót vót, Hợi suôn sẻ cả tuần - Ảnh 3
Đường tài lộc may mắn nhờ khoản tiền thưởng đã làm bạn an tâm hơn rất nhiều, bản mệnh không cần lo lắng bất cứ điều gì liên quan đến tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc may mắn nhờ khoản tiền thưởng đã làm bạn an tâm hơn rất nhiều, bản mệnh không cần lo lắng bất cứ điều gì liên quan đến tiền bạc. 

Vận trình tình cảm tốt lên nhờ sự chân thành bạn dành cho xung quanh, điều bạn nhận về được chính là niềm vui. 

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

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