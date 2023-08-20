Tử vi tuần mới (21/8-27/8): 3 con giáp tình tiền đỏ thắm, cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc, làm gì cũng hanh thông thuận lợi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp , từ ngày 21/8 đến 27/8/2023, công việc của tuổi Dậu vô cùng thăng hoa, nhất là khoảng giữa tuần, mang tới những cơ hội phát triển và hướng đi mới trên con đường sự nghiệp. Buôn bán cũng đắt khách hơn những ngày khác, công việc thì năng suất bất ngờ.

Tuần này, tuổi Dậu vượng đào hoa, có nhiều biến động trong các mối quan hệ xảy đến khiến bản mệnh trở tay không kịp. Thế nhưng dù là mối quan hệ nào đi nữa thì cũng nên tiết chế kẻo ảnh hưởng đến tương lai sau này.

Tài vận của tuổi Dậu cũng suôn sẻ, chủ yếu là lộc ăn uống và buôn bán, không nên trông chờ vào thu nhập chính. Tuy nhiên con giáp này kiếm được nhưng lại chưa thực sự cân đối các khoản chi tiêu. Bản mệnh được nhắc nhở đừng tiêu pha quá nhiều nếu không đến lúc có khó khăn lại chẳng biết nhờ cậy ai.

Vận trình tình cảm vượng đào hoa nhắc nhở tuổi Dậu nên chăm chút mối quan hệ bạn bè và gia đình nhiều hơn là tình yêu vì khi tập trung vào yêu đương quá thì dễ lạc lối, sai trái. Người có gia đình thì tình cảm thắm thiết hơn mọi khi nhưng đừng quá cố chấp làm theo ý mình và đừng cố bào chữa khi sai trái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ luôn được biết đến là người tài năng, khôn khéo, giỏi ứng biến, giỏi xoay chuyển tình hình. Không những thế, họ còn biết đối nhân xử thế, sống có trước có sau nên được lòng mọi người. Con giáp này biết cách duy trì các mối quan hệ tốt với mọi người nên đi đâu cũng có bạn, làm gì cũng có quý nhân giúp sức.

Trong năm nay, người tuổi Tỵ có tài vận dồi dào hơn những con giáp khác. Đặc biệt là vào tuần mới (21/8-27/8/2023), người tuổi Tỵ làm kinh doanh buôn bán sẽ buôn may bán đắt, lộc tài tăng tiến. Người tuổi này được khách hàng ủng hộ, doanh số bán hàng ngày càng tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có vận may lớn trong tuần mới, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực. Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thỏa. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với con giáp may mắn này đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều.

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Mùi đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Giai đoạn tuần mới tới đây, vận trình của tuổi Mùi sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Ảnh minh họa: Internet

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