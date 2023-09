Tử vi tuần mới (13-19/3): Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp gom lộc hút tài, làm ăn vượng phát, tay trái ôm vàng tay phải hái bạc

Tuần mới từ 13 đến 19/3, những người tuổi Mùi sẽ có nhiều điềm lành trong công việc, may mắn trong sự nghiệp tăng lên, tài lộc cực vượng, nhìn chung làm gì cũng thuận lợi hanh thông.

Về sự nghiệp, con giáp này sẽ có một tuần bận rộn, dễ phải làm thêm tăng ca, cần chú ý điều phối thời gian làm việc và nghỉ ngơi, nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Về tình cảm, các mối quan hệ hiện có dần trở nên hài hòa và ổn định, người độc thân có một mối quan hệ tốt đẹp.

Lời khuyên dành cho người tuổi Mùi trong tuần mới là bản mệnh càng xuất sắc sẽ càng khơi dậy lòng đố kỵ và ghen ghét của ai kia. Hãy luôn khiêm tốn và thận trọng, chăm chỉ và khôn ngoan, chớ chủ quan, không có tâm phòng người.

Tuổi Mão

Mão dù là nam hay nữ đều giàu sang và may mắn. Con giáp này dường như sinh ra đã được Thần Tài phù trợ. Vì vậy, chẳng cần nhờ cậy ai con giáp này vẫn sung sướng như tiên, có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ chỉ sau vài năm lập nghiệp.

Theo tử vi, bước qua tuần mới từ 13 đến 19/3 công việc của con giáp tuổi Mão sẽ vô cùng thuận lợi, hanh thông phần nhiều là do bản mệnh có đủ năng lực trong những nhiệm vụ được giao chứ không phải là do may mắn. Trong thời gian này người tuổi Mão hãy hết sức tập trung, đừng để những lời gièm pha làm mình xao nhãng.

Đặc biệt, đây là thời gian vận trình tài lộc của Mão lúc này không có gì đáng lo khi mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát, cuộc sống của người tuổi Mão sẽ vô cùng viên mãn.

Người làm công ăn lương cũng đạt nhiều thành tựu, Mão được cấp trên tín nhiệm, giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Về tình duyên, người độc thân dễ gặp được đối tượng hẹn hò, còn người có gia đình sẽ đầm ấm, sum vầy.

Tuổi Thân

Bước qua tuần mới từ 13 đến 19/3 , người tuổi Thân sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, làm gì cũng may mắn hanh thông. Nhờ trời thương xót lại được cát tinh soi chiếu, cấp trên hết lòng hỗ trợ, nâng đỡ nên sự nghiệp của Mùi phất lên nhanh chóng, muốn khổ cũng chẳng được.

Trong tuần mới chỉ cần vững vàng trước sóng gió, bỏ ngoài tai thị phi và nỗ lực vươn lên thì Thân ắt kiếm được bộn tiền, càng về cuối tuần con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, tiền nhiều vô kể.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.