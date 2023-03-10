Nghèo mãi đủ rồi: Cuối tháng 3 nghênh đón THẦN TÀI, đầu tháng 4 mua nhà sắm đất, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, thu lộc gom tài, tiền vàng chất núi

Tuổi Mão sống hiền lành, tình cảm, dĩ hòa vi quý, hay nghĩ cho người khác nên luôn được mọi người yêu quý, có quý nhân phù trợ, dù gặp khó khăn cỡ nào cũng có thể vượt qua, gặp dữ hóa lành.

Đa số người tuổi Mão không ôm quá nhiều tham vọng. Họ mong muốn có một cuộc sống bình yên, đủ đầy. Dù vậy, bản mệnh vẫn luôn nỗ lực để tạo ra của cải vật chất giúp cuộc sống sung túc, ấm no.

Tử vi nói rằng trong khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4, tuổi Mão gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đây không phải là chướng ngại vật lớn khiến bản mệnh gục ngã. Những vấn đề khúc mắc sẽ được giải quyết sớm.

Trong thời gian này, tuổi Mão sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bản mệnh có cơ hội xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận dồi dào giúp những ngày tháng sau đó không cần lo lắng nhiều về cơm áo gạo tiền.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong năm 2023, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Họ thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Ngoài ra, người tuổi Mùi còn là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay can thiệp vào sự tự do của mình. Họ dũng cảm, tham vọng và quyết đoán.

Nếu người tuổi Mùi có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng.

Bằng những nỗ lực miệt mài trong năm cũ, cuối tháng 3 đầu tháng 4, tuổi Mùi sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, chuyển công tác, v.v. Họ là những người rất có chính kiến và quyết đoán trong công việc.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý khá may mắn bởi ho có cơ hội phát tài của con giáp này đang đến gần, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ may thăng quan tiến chức cũng nằm trong tầm tay. Sự nghiệp đối mặt với không ít khó khăn, thử thách nhưng được quý nhân giúp đỡ nên gặp hung hóa cát, giành được mục tiêu đã đề ra.

Cuối tháng 3 đầu tháng 4, quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý cho vận trình của những chú khỉ đón nhận nhiều tin mừng. Điềm báo tử vi cho thấy sắp tới bạn sẽ khiến mọi người ngưỡng mộ và ganh tỵ lắm đấy. Người tuổi Mão hãy biết tận dụng cơ hội này để tạo sự nghiệp riêng cho mình.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.