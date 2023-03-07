Hết thời bần hàn, từ nay đến cuối tháng 3 vận may ngập lối: 3 con giáp HỨNG HẾT LỘC TRỜI, kinh doanh lãi đậm, tiền về chật kết, giàu ngất ngưỡng

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 18:25

Từ nay đến cuối tháng 3, 3 con giáp này bắt đầu làm ăn thăng hạng, không còn lo nhiều khoản nợ cũ lại còn có cơ hội phát tài lớn.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ trời sinh hầu hết là những người sống trọng tình cảm, có trước có sau nên được nhiều người yêu quý, nể trọng, trong hoạn nạn luôn có người giúp đỡ. Tuổi Ngọ nhận được nhiều ưu ái, công việc và cuộc sống gặp nhiều may mắn.

Hết thời bần hàn, từ nay đến cuối tháng 3 vận may ngập lối: 3 con giáp HỨNG HẾT LỘC TRỜI, kinh doanh lãi đậm, tiền về chật kết, giàu ngất ngưỡng - Ảnh 1

Từ nay đến cuối tháng 3, vận may của tuổi Ngọ tiếp tục được củng cố khi tuổi Ngọ là một trong số những con giáp có quý nhân trợ giúp. Công việc của họ ngày càng tiến triển, vị thế được nâng cao, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào. 

Tuổi Ngọ có ưu điểm là thông minh, nhanh nhạy với các xu hướng, nhất là những công việc liên quan đến tiền nong, hãy biết tận dụng lợi thế để gặt hái thành tựu, nó sẽ mang lại nhiều lộc lá.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Dậu thường sở hữu tài năng hơn người, năng lực vững vàng. Họ biết kiềm chế tính nóng nảy, giữ hòa khí với tất cả mọi người.

Ngoài ra, con giáp tuổi Dậu còn rất tự chủ, tự lập, không bị ảnh hưởng bởi những người khác. Con giáp này tính tình quyết đoán, dám làm, dám chịu.

Người tuổi này sống tử tế, tốt bụng với mọi người. Chính vì vậy, khi gặp khó khăn, họ có quý nhân phù trợ, biến nguy thành an.

Từ nay đến cuối tháng 3, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu thuận lợi nhờ được sao tốt chiếu mệnh.

Hết thời bần hàn, từ nay đến cuối tháng 3 vận may ngập lối: 3 con giáp HỨNG HẾT LỘC TRỜI, kinh doanh lãi đậm, tiền về chật kết, giàu ngất ngưỡng - Ảnh 2

Con giáp này biết dùng tài ăn nói để lấy lòng khách hàng, cấp trên. Người nào có thêm nghề tay trái sẽ nhận được nhiều hợp đồng trong tuần này. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng tốt tươi, nông sản bán được giá.

Người tuổi này đầu tư kinh doanh, có nhiều cơ hội thu lời khả quan như dự kiến. Người tuổi này làm công ăn lương cũng đạt thành tích cao, được cấp trên trọng thưởng, đón Tết đủ đầy.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão được biết đến với tính cách hiền lành, tử tốn nhưng cũng rất sâu sắc. Bạn là người có con mắt nhìn tinh tế và biết cách đoán biết suy nghĩ của người đối diện với mình.

Hết thời bần hàn, từ nay đến cuối tháng 3 vận may ngập lối: 3 con giáp HỨNG HẾT LỘC TRỜI, kinh doanh lãi đậm, tiền về chật kết, giàu ngất ngưỡng - Ảnh 3

Suy cho cùng nếu bạn được cấp trên trọng dụng thì bạn cần dốc toàn tâm, toàn lực cho công việc. Vì vậy, trong năm mới, bạn cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn.

May mắn thay, vận khí của con giáp này từ nay đến cuối tháng 3 đang trên chiều hướng đi lên. Được quý nhân giúp đỡ, con giáp tuổi Mão có cơ hội học tập, rèn luyện và nâng cao khả năng. Bạn cần chú ý duy trì những mối quan hệ để tao điều kiện cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Hãy nhớ rằng, chỉ cần nỗ lực hết sức, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

'Hợp ý' Mệnh Bà: từ cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, qua đằng Tây gom bạc, kinh doanh phát tài, tiền nhiều chất núi

'Hợp ý' Mệnh Bà: từ cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, qua đằng Tây gom bạc, kinh doanh phát tài, tiền nhiều chất núi

Tử vi nói rằng, từ cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này có vận mệnh sung túc hơn bất ngờ, sự nghiệp công việc thêm phần trôi chảy.

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