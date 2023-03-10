Đúng 17h ngày 10/3 tài lộc kim tiền lũ lượt vào nhà, 3 con giáp vận mệnh thăng hoa, tay trái ôm vàng tay phải hốt bạc, trúng độc đắc lớn

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 12:20

Tử vi báo hiệu niềm vui cập bến, đúng 17h chiều ngày 10/3 này, 3 con giáp sau dễ có bạc vàng giàu sang như ý.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn được biết đến với tính cách nóng nảy, mạnh mẽ và tự lực, tự cường. Có nhiều người nghĩ rằng trong mùa đông, sự nghiệp của con giáp này sẽ tiến triển chậm lại. Nhưng thực tế không phải là như vậy, người tuổi Dần vẫn sẽ làm việc chăm chỉ với bầu nhiệt huyết nóng bỏng.

Đúng 17h ngày 10/3 tài lộc kim tiền lũ lượt vào nhà, 3 con giáp vận mệnh thăng hoa, tay trái ôm vàng tay phải hốt bạc, trúng độc đắc lớn - Ảnh 1

Đúng 17h chiều ngày 10/3, tử vi học có nói, về mặt tài chính, con giáp này có thể thu được những thành tựu lớn, gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả. Những người tuổi hổ còn nợ nần thì trong tháng này họ có thể tất toán, thậm chí tích lũy được một khoản tiền cho riêng mình.

Trong thời gian này, con giáp tuổi Dần sẽ nhận được cơ hội tốt hơn trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Nếu có ý định khởi nghiệp thì đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này lên ý tưởng và chuẩn bị nguồn lực cho dự án của bản thân.

Tuổi Thân

Tuổi Thân “văn võ song toàn” vừa có tài vừa có đức. Vì vậy những người này thường gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.

Đúng 17h ngày 10/3 tài lộc kim tiền lũ lượt vào nhà, 3 con giáp vận mệnh thăng hoa, tay trái ôm vàng tay phải hốt bạc, trúng độc đắc lớn - Ảnh 2

Tử vi nói rằng, vào đúng 17h chiều ngày 10/3, tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Thân phát triển sự nghiệp kéo theo tài vận dồi dào, càng làm ăn càng sinh lời. Ngoài ra chuyện tình yêu của con giáp này cũng gặp nhiều may mắn. Bản mệnh còn độc thân sẽ vô cùng đào h

Tuổi Tuất

Vào 17h chiều ngày 10/3, những người cầm tinh con Chó được quý nhân phù trợ nên chẳng những thu nhập chính tăng mà thu nhập phụ cũng không kém phần dồi dào.

Đúng 17h ngày 10/3 tài lộc kim tiền lũ lượt vào nhà, 3 con giáp vận mệnh thăng hoa, tay trái ôm vàng tay phải hốt bạc, trúng độc đắc lớn - Ảnh 3

Đặc biệt tài lộc hanh thông còn khiến cho tuổi Tuất làm gì cũng dễ dàng thành công, ngay cả những chuyện may mắn bất ngờ như trúng thưởng, trúng xổ số cũng có thể rơi vào tay con giáp này.

Mệnh chủ làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, có thêm nhiều mối quan hệ, đối tác hay bạn hàng là người đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi. Lợi nhuận càng ngày càng tăng, song cần phải lưu ý rằng làm việc đúng theo pháp luật thì mới bền lâu, chớ ham cái lợi trước mắt mà dấn thân vào con đường phi pháp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ nay đến cuối tháng 3, 3 con giáp này bắt đầu làm ăn thăng hạng, không còn lo nhiều khoản nợ cũ lại còn có cơ hội phát tài lớn.

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