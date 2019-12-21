Tử vi tuần mới 12 con giáp ( 23/12 - 29/12): Mão cẩn thận kẻo gặp họa, Dần tài lộc ùn ùn đổ vào nhà, Ngọ giàu sau một đêm

Sách tử vi tuần mới từ ngày 23/12 đến 29/12/2019 của 12 con giáp nói rằng Tý sẽ có tuần mới khá nhiều áp lực. Chẳng những công việc trì trệ, bị hung tinh ám vận dẫn đến vô số khó khăn Tý còn phải đối mặt với nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá.

Đừng đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 23/12 đến 29/12 bạn sẽ biết chính xác vận số của mình trong 7 ngày tới.

Sửu là con giáp chăm chỉ, cần cù và biết cách đối nhân xử thế nên được trời thương mà ban cho vô số phúc lộc. Trong 7 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, tiền ùa vào túi.

Công danh, tài lộc bất ổn nên Tý cần đề cao cảnh giác, đừng dại đầu tư kinh doanh hay cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo tiền mất tật mang.

Từ giữa tuần trở đi Sửu sẽ tha hồ đếm tiền sái tay, muốn khổ cũng không được.

Tuổi Dần

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, Dần sẽ có tuần mới phơi phới hân hoan. Chẳng những cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, tài lộc ùn ùn đổ vào nhà con giáp giàu có nhất tuần này còn tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch đáng nhớ.

Dần đừng quá tham công tiếc việc, hãy nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, chuẩn bị tinh thần để tiếp tục gặt hái thành công trong tương lai.

Công việc gặp trục trặc, vận trình sa sút khiến Mão hao tài tốn của - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần mới từ ngày 23/12 đến 29/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Mão dễ gặp phải khá nhiều điều không như ý. Công việc gặp trục trặc, vận trình sa sút khiến Mão hao tài tốn của, mất tiền vô ích.

Vậy nên, con giáp này cần cẩn trọng trong mọi việc. Đừng giận quá mất khôn, hấp tấp nóng nảy mà đánh mất những gì mình đang có.

Tuổi Thìn

Từ ngày 23/12 đến 29/12/2019 này Thìn sẽ được cát tinh trợ mệnh, tiền bạc lũ lượt chui vào túi. Càng về cuối tuần con giáp này càng vượng vận tài lộc, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

Chỉ cần vững tin vào chính mình, dám nghĩ dám làm Thìn sẽ quơ tay là có tiền, muốn khổ cũng không được.

Tuổi Tỵ

Tài lộc vượng phát, tiền bạc dồi dào, ăn nên làm ra chính là vận số trời đã an bài cho Tỵ trong tuần mới này. Tuy nhiên, Tỵ đừng vung tay quá trán kẻo đánh mất lộc trời.

Trong công việc, Tỵ cần tỉnh táo để không bị tiểu nhân lừa gạt, người mình tin tưởng ám hại sau lưng. Từ giữa tuần trở đi vận trình hanh thông sẽ giúp Tỵ vui vẻ hân hoan, dẹp bỏ mọi ưu phiền.

Ngọ ôm hết lộc trời, giàu sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cát khí vượng trong tuần mới này sẽ giúp Ngọ vạn sự như ý, làm gì cũng thuận lợi bất ngờ. Dẫu gặp phải một số khó khăn, khúc mắc nhưng Ngọ đều dễ dàng vượt qua, bình yên vô sự.

Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay thử sức trong lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Ngọ ôm hết lộc trời, giàu sau một đêm.

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới 12 con giáp, từ ngày 23/12 đến 29/12/2019 người tuổi Mùi sẽ đếm tiền sái tay, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt. Cứ ra cửa là có tiền, về nhà quý nhân theo chân nên Mùi tha hồ ăn sung mặc sướng, nằm trên đống vàng.

Tuy nhiên, Mùi đừng vội tự mãn với những gì mình đang có. Bởi bạn càng cống hiến, càng hết mình trong công việc ắt được trời cho thêm nhiều lộc lá.

Tuổi Thân

Tử vi tuần từ ngày 23/12 đến 29/12/2019 cho thấy, tuổi Thân gặp hung vận khá lớn, cần phải thận trọng trong mọi chuyện.

Thân đừng quá cố chấp mà không chịu tiếp thu ý kiến của người khác, cũng đừng để người yêu thương mình tổn thương nếu không bạn sẽ có tuần mới mất mát đủ đường.

Dậu sẽ được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nếu không muốn bị lừa gạt Dậu cần phải đề cao cảnh giác, đừng dễ dàng tin vào lời đường mật kẻo mất cả bạn lẫn tiền. Với những người không mấy thân thiết Dậu đừng vì cả nể mà cho vay mượn tiền bạc kẻo gánh nợ giúp người khác oan uổng.

Trong công việc, Dậu sẽ được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Tuất

Cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận nhà Tuất trong tuần mới này. Thế nên, nếu được cấp trên giao cho một trách nhiệm quan trọng Tuất đừng dại chối từ bởi đấy chính là cơ hội để bạn thể hiện năng lực, khẳng định tài năng.

Đầu tuần cát khí cực vượng, công danh của Tuất sẽ phất lên như diều gặp gió. Cuối tuần túi rủng rỉnh tiền, quý nhân theo chân nên sang tuần mới Tuất vẫn sung túc đủ đầy, may mắn hơn người.

Tuổi Hợi

Vận trình của Hợi sẽ có khá nhiều thăng trầm trong tuần mới này. Những ngày đầu tuần an yên nhẹ nhàng, vui vẻ yêu đời nhưng từ giữa tuần trở đi sẽ có khá nhiều chuyện không mong muốn xảy đến khiến tài lộc của Hợi chững lại.

Chuyện tình duyên của Hợi cũng có khá nhiều biến động, chỉ vì những hiểu lầm nhỏ mà tranh cãi dữ dội. Nếu không biết kiểm soát cảm xúc thì Hợi sẽ khiến tình yêu đi đến ngõ cụt, chẳng còn đường lùi.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!