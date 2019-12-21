Tử vi năm 2020: 4 con giáp làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, thần tài gõ cửa liên hồi

Tâm linh - Tử vi 21/12/2019 12:00

Sách tử vi năm 2020 có nói, nếu thuộc top con giáp giàu có này gia chủ sẽ phát tài cực to, kiếm được bộn tiền, phú quý an nhàn khiến ai cũng hờn.

Số trời đã định, 4 con giáp giàu có này sẽ quơ tay là có tiền, làm ăn vượng phát, muốn nghèo cũng không được trong tử vi năm 2020.

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Càng về cuối năm Tuất càng thêm phúc thêm phần, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hiền lành, chân thành lại có trách nhiệm nên Tuất được cấp trên ưu ái, đồng nghiệp kiêng nể. Canh Tý 2020 là năm có khá nhiều bước tiến trong đời Tuất. Họ có cơ hội thăng chức tăng lương, đổi vận bất ngờ.

May mắn tiền bạc, tài lộc còn giúp Tuất có hầu bao rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy. Càng về cuối năm con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

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Dần vẫn hiên ngang đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhà xe có đủ khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần khôn ngoan, cá tính và bản lĩnh. Họ dám nghĩ dám làm, vươn lên không ngừng nên sớm muộn cũng thành công vang dội, gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ khi còn khá trẻ.

Sách tử vi năm 2020 có nói, chỉ cần bước sang năm mới con giáp may mắn này sẽ có vô số cơ hội đổi đời, tiền tài ập vào nhà ào ào. Dẫu bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân chơi xấu Dần vẫn hiên ngang đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhà xe có đủ khiến ai cũng hờn.

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Từ tháng 3/2020 Thìn sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, kinh doanh một vốn bốn lời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Canh Tý 2020 là năm sẽ giúp Thìn trở thành con giáp giàu sang bậc nhất. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân nuông chiều nên cả tài lộc, công danh của Thìn đều viên mãn như ý, ăn nên làm ra.

Đặc biệt, từ tháng 3/2020 Thìn sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, kinh doanh một vốn bốn lời. Thế nên, nếu hiện tại mệt mỏi chán chường đến mấy Thìn cũng đừng bỏ cuộc bởi núi tiền đang chờ bạn phía trước.

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Thân sẽ kiếm được bộn tiền, đời lên hương chỉ trong tích tắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Quý nhân vây quanh, sẵn lòng hỗ trợ Thân hết mình mỗi khi gặp phải bất trắc nên con giáp này sẽ bình yên vượt qua mọi khổ nạn, chẳng hề hấn gì. Nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một của Thân.

Chỉ cần chịu khó làm ăn, quản lý tài chính khoa học Thân sẽ kiếm được bộn tiền, đời lên hương chỉ trong tích tắc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top con giáp tha hồ hưởng lộc trời cho, tiền bạc rủng rỉnh, giàu sau một đêm trước khi hết năm 2019

Top con giáp tha hồ hưởng lộc trời cho, tiền bạc rủng rỉnh, giàu sau một đêm trước khi hết năm 2019

Nhờ phúc phần trời cho, 3 con giáp may mắn này sẽ có tài lộc rủng rỉnh, cơ hội phát tài tìm đến tận cửa, đổi đời chỉ trong chớp mắt.

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