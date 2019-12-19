Top 4 con giáp sự nghiệp thăng hoa, kiếm được bộn tiền, trở thành đại gia trong năm Canh Tý 2020

Tâm linh - Tử vi 19/12/2019 14:46

Sách tử vi năm 2020 có nói, nếu thuộc 4 con giáp giàu có ngút trời này gia chủ sẽ thêm phúc thêm phần, phú quý thịnh vượng, đại cát đại lợi cả năm.

Đây chính là 4 con giáp giàu có nhất tử vi năm 2020, chẳng những nhà xe có đủ, giàu sang thịnh vượng họ còn thăng tiến cực nhanh, chạm đến đỉnh cao trong sự nghiệp.

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Thìn sẽ thỏa sức mua sắm thả ga, ung dung hưởng lộc khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn ngay từ thuở lọt lòng. Vậy nhưng, thay vì ỷ lại vào những gì mình đang có Thìn lại là người tự lập, nỗ lực khẳng định bản thân mà chẳng hề muốn sống bám vào bất cứ ai.

Sách tử vi năm 2020 có nói, dù là đàn ông hay phụ nữ thì chỉ cần bước sang năm mới Thìn sẽ trở thành con giáp may mắn nhất. Chẳng những thần tài rót lộc vào nhà, Thìn còn thỏa sức mua sắm thả ga, ung dung hưởng lộc khiến ai cũng hờn.

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Quơ tay là có tiền, cứ ra tới ngõ là của nả ập xuống đầu chính là phúc phần trời ban cho Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, hiền lành lại thiện lương, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên càng về hậu vận người tuổi Hợi càng thêm phúc thêm phần, làm ăn tấn tới. Nếu Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp, mang lại vô số may mắn cho Hợi thì Canh Tý 2020 là năm giúp họ đổi đời.

Quơ tay là có tiền, cứ ra tới ngõ là của nả ập xuống đầu chính là phúc phần trời ban cho Hợi. Từ nay, con giáp giàu sang này sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày sung sướng an nhàn, cả đời không lo thiếu tiền.

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Tuất sẽ có cơ hội kiếm tiền cực đỉnh, chẳng mấy chốc đã thấy tiền chất chật nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nổi tiếng thật thà, chân thành và có trách nhiệm trong công việc, cuộc sống. Dù nghèo khó đến mấy Tuất cũng không làm những việc trái với lương tâm để có tiền, cũng không bán rẻ nhân phẩm bởi lợi lộc trước mắt.

Nhờ sống tử tế, đàng hoàng nên Tuất được trời thương mà nâng đỡ rất nhiều trong cuộc sống. Trong năm Canh Tý 2020, Tuất sẽ có cơ hội kiếm tiền cực đỉnh, chẳng mấy chốc đã thấy tiền chất chật nhà, thăng tiến ngoạn mục.

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 Sửu sẽ ăn nên làm ra, đại cát đại lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chịu thương chịu khó và không ngừng học hỏi để hoàn thiện chính mình nên Sửu chắc chắn sẽ có được những gì mình khát khao, mong chờ. Càng liêm chính Sửu lại càng vượng vận tài lộc, của nả cứ gõ cửa tới tấp.

Canh Tý 2020, người tuổi Sửu sẽ bước khá xa trên đường công danh. Chẳng những đạt được vị trí mà mình khát khao, Sửu còn ăn nên làm ra, đại cát đại lợi, tận hưởng cuộc sống an yên viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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