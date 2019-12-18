Top 4 con giáp tài lộc nhân đôi, chuẩn bị đổi đời, sự nghiệp thăng hoa trong năm Canh Tý 2020

Sách tử vi năm 2020 có nói, nếu thuộc 4 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ có vô số cơ hội phát tài, làm đâu trúng đó, tài lộc thăng hoa.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi năm 2020 này sẽ biết ngay ai là con giáp may mắn hơn người, cứ bước chân ra đường là tiền ùa vào túi ào ào. Tiền ùa vào nhà, làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi chính là phúc phần trời cho Tuất trong năm Canh Tý - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Trời sinh người tuổi Tuất chân thành, thiện lương và có trách nhiệm trong công việc, cuộc sống. Dù gặp phải khá nhiều áp lực trong công việc, bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại trong năm 2019 nhưng chỉ cần bước sang năm 2020 con giáp may mắn này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Tiền ùa vào nhà, làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi chính là phúc phần trời cho Tuất trong năm Canh Tý. Đặc biệt, tháng 3 năm nay Tuất sẽ một bước đổi đời, trở thành con giáp giàu có ngút trời. Dần sẽ có năm mới phơi phới hân hoan, thu nhập tăng theo cấp số nhân - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Thông minh, bản lĩnh lại ngoan cường nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Dần đã sớm khẳn định được tài năng, vị thế chốn công sở. Càng dấn thân, hết mình Dần càng phát tài phát lộc, làm ăn thịnh vượng.

Sách tử vi năm 2020 có nói, dù làm công hay làm chủ Dần cũng sẽ có năm mới phơi phới hân hoan, thu nhập tăng theo cấp số nhân khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. Ngọ sẽ ngập trong biển tiền, an nhàn hưởng phú quý giàu sang - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Khá háo thắng, ngông cuồng và ham chơi nhưng một khi đã tập trung cho công việc Ngọ sẽ làm miệt mài đến quên ăn, quên ngủ. Sự thông minh, sáng tạo và ý chí vươn lên chính là chìa khóa mang lại thành công cho con giáp này. Số trời đã định, chỉ cần tin vào chính mình, đeo đuổi đam mê đến tận cùng thì sang năm 2020 Ngọ sẽ ngập trong biển tiền, an nhàn hưởng phú quý giàu sang. Mão đạp trúng hũ vàng, một bước thành đại gia - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Nếu Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp, mang lại nhiều may mắn cho Mão thì Canh Tý 2020 là năm giúp con giáp này đổi đời. Chẳng những tiền của bủa vây, làm một hưởng mười, Mão còn đạp trúng hũ vàng, một bước thành đại gia. Hãy cứ kiên định với ước mơ của mình, sớm muộn Mão cũng sẽ có nhà cao cửa rộng, tiền chất chật két, hạnh phúc an yên. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp bị sao quả tạ rơi vào đầu, xui xẻo đủ đường, tiền tài tiêu tán trong 15 ngày tới Bị sao quả tạ rơi xuống đầu nên 3 con giáp xui xẻo này sẽ phải nếm trải khá nhiều đắng cay, khốn khó và cả những thất bại trong bản mệnh.

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