3 con giáp bị sao quả tạ rơi vào đầu, xui xẻo đủ đường, tiền tài tiêu tán trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17/12/2019 14:34

Bị sao quả tạ rơi xuống đầu nên 3 con giáp xui xẻo này sẽ phải nếm trải khá nhiều đắng cay, khốn khó và cả những thất bại trong bản mệnh.

Bị hung tinh chiếu mệnh nên 3 con giáp xui xẻo này phải đối mặt với vô số khó khăn trong sự nghiệp, cuộc sống. Nếu không cẩn thận họ còn phải ôm nợ vào người, khổ sở cùng cực trong 15 ngày tới.

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Tuất đừng nói xấu người khác, cũng đừng xen vào chuyện không phải của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sách tử vi con giáp có nói, vì bị hung tinh đeo bám, xui xẻo ám vận nên người tuổi Tuất phải nếm trải khá nhiều khó khăn, cơ cực. Trong công việc, vì quá tin người nên Tuất bị người mình tin tưởng ganh ghét, hãm hại đủ đường.

Muốn tránh họa thị phi, bảo vệ chính mình Tuất hãy tránh xa thói ngồi lê đôi mách. Đừng nói xấu người khác, cũng đừng xen vào chuyện không phải của mình. Hãy cứ tập trong làm tốt việc của mình, khổ tận cam lai, may mắn sẽ lại gõ cửa nhà Tuất.

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Thay vì dốc cạn hầu bao vào đầu tư kinh doanh, Mão cần cẩn trọng trong mọi khoản chi tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 15 ngày tới, người tuổi Mão sẽ gặp phải khá nhiều điều không may trong cuộc sống. Những tưởng đã có được mọi thứ trong tay nhưng Mão đành phải chấp nhận mất trắng tất cả, dù muốn cũng không thể thay đổi tình thế.

Thế nên, thay vì dốc cạn hầu bao vào đầu tư kinh doanh, Mão cần cẩn trọng trong mọi khoản chi tiêu. Đừng cho bất cứ ai vay mượn, cũng đừng hấp tấp trong chuyện tiền bạc kẻo “xôi hỏng bỏng không”.

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Vì bị sao quả tạ rơi trúng đầu nên 15 ngày tới chuyện không vui liên tục tìm đến Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ hiếu chiến, bất cần và thông minh hơn người. Vậy nhưng, chính vì biết mình tài giỏi nên Ngọ khá tự cao, không xem ai ra gì. Vì thế, họ khiến nhiều người phật ý, rước họa vào người.

Vì bị sao quả tạ rơi trúng đầu nên 15 ngày tới chuyện không vui liên tục tìm đến Ngọ. Nếu không sớm học cách tu tâm tích đức, sống khiêm nhường thì đến khi gặp chuyện sẽ chẳng ai đoái hoài hay đưa tay cứu giúp Ngọ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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