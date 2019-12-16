3 con giáp khổ tận cam lai, sang năm Canh Tý 2020 cuộc sống sung túc đủ đầy, làm gì cũng may mắn

Tâm linh - Tử vi 16/12/2019 14:53

Sách tử vi năm 2020 có nói, 3 con giáp may mắn nhất năm này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng may mắn suôn sẻ, bình an phát tài.

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, 3 con giáp may mắn nhất tử vi năm 2020 này sẽ có cơ hội đổi dời, sớm muộn cũng thành công, phú quý.

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Nhờ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu Thân ắt đổi đời sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp nhanh nhẹn, tháo vát và cực khôn ngoan, chăm chỉ. Thế nên, công việc, cuộc sống, sự nghiệp và cả tình duyên của con giáp may mắn này khá nhiều thuận lợi. Dù khó khăn, thất bại cũng không thể cản bước Thân chạm tay vào thành công.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, nhờ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu Thân ắt đổi đời sau một đêm. Chẳng những ăn nên làm ra, làm một hưởng mười con giáp giàu sang này còn khuếch trương thanh thế cực nhanh, mua nhà sắm xe chỉ trong tích tắc.

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Mùi sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, may mắn tài lộc ập xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp hiền lành, thiện lương và có chí tiến thủ. Có gan làm giàu, có khát khao chinh phục đam mê nên càng về hậu vận Mùi càng thêm phúc thêm phần, giàu sang vô đối. Nếu Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của Mùi thì Canh Tý 2020 là năm đại cát đại lợi của con giáp giàu có này.

Mùi sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, may mắn tài lộc ập xuống đầu. Tiền đầy túi, cứ vơi lại đầy, mua sắm thả ga không cần xem giá chính là số mệnh trời đã an bài cho con giáp này.

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Giàu sang chạm đỉnh, sự nghiệp đột phá, tiền tỷ trong tay chính là lộc lá trời ban cho Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, kiên định và khá cứng đầu nên con giáp này có khá nhiều tham vọng làm giàu. Thấy gian nan không chùn bước, thấy khốn khó không nản lòng nên càng về cuối năm 2020 Dần càng đếm tiền sái tay, của nả cứ vơi lại đầy.

Sách tử vi năm 2020 có nói, Dần sẽ được trời ban phúc lành, may mắn ngút ngàn. Giàu sang chạm đỉnh, sự nghiệp đột phá, tiền tỷ trong tay chính là lộc lá trời ban cho Dần. Thế nên, dù hiện tại bị vận xui đeo bám Dần cũng đừng lo lắng bởi chỉ cần vượt qua năm Kỷ Hợi bạn sẽ có tất cả trong tay.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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