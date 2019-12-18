Trời sinh 3 con giáp phúc đức nhân hậu, không sân si, cả đời chẳng lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 18/12/2019 15:36

Nổi tiếng là con giáp thiện lương, biết cách đối nhân xử thế nên sau ngưỡng 35 người tuổi này sẽ tha hô ăn sung mặc sướng, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy.

Sống biết trước biết sau, chăm làm điều thiện nên 3 con giáp thiện lương này sẽ thêm phúc thêm phần, gặp nhiều may mắn, sau ngưỡng 35 nằm trên đống vàng.

con giap thien luong 1
Càng về hậu vận người tuổi Tý càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp phúc đức, khôn khéo, thông minh và có cái nhìn lạc quan với cuộc đời. Nếu người khác thấy thất bại mà than thân trách phận, thấy khó khăn mà bỏ cuộc thì Tý vẫn ngoan cường tiến về phía trước. Không hơn thua với đời, tranh đoạt với người mà chỉ chú tâm làm việc của mình nên Tý được bề trên thương yêu.

Sách tử vi con giáp có nói, càng về hậu vận người tuổi Tý càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Sau ngưỡng 35 họ sẽ có vô số cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, nửa đời còn lại không phải lo lắng sầu muộn.

con giap thien luong 2
Khổ cực là thế nhưng Sửu chẳng hề tham lam của người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Sửu cũng ngoan cường, chăm chỉ và có chí tiến thủ như nhau. Dẫu sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng con giáp hiền lành này chưa bao giờ hờn trách số phận, ngược lại, họ lấy đó làm động lực để vươn lên.

Khổ cực là thế nhưng Sửu chẳng hề tham lam của người. Ngược lại, họ sống hiền lành, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Nhờ thế, sau 35 tuổi con giáp may mắn này sẽ kiếm được bộn tiền, ngày càng giàu sang.

con giap thien luong 3
Mão chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, dĩ hòa vi quý và biết nghĩ cho người khác nên không ít lần Mão bị tiểu nhân lợi dụng sự nhân hậu của mình mà lừa gạt đến mức lâm vào cảnh trắng tay. Ấy vậy mà, sau những cú lừa ấy Mão vẫn chẳng hề dè dặt với đời, vẫn cứ sẵn lòng thứ tha cho tất thảy những dối gian.

Nhờ sống thiện lương, không sân si nên Mão được bề trên hết mực nuông chiều, thần tài rót lộc vào nhà ào ào. Sau tuổi 35, Mão chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, an nhàn tận hưởng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Top 4 con giáp tài lộc nhân đôi, chuẩn bị đổi đời, sự nghiệp thăng hoa trong năm Canh Tý 2020

Top 4 con giáp tài lộc nhân đôi, chuẩn bị đổi đời, sự nghiệp thăng hoa trong năm Canh Tý 2020

Sách tử vi năm 2020 có nói, nếu thuộc 4 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ có vô số cơ hội phát tài, làm đâu trúng đó, tài lộc thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp hiền lành con giáp phúc đức tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 25 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'