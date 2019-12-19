3 con giáp cực giỏi kiếm tiền, giàu có hơn người sau ngưỡng 30

Tâm linh - Tử vi 19/12/2019 12:56

Vì quá giỏi kiếm tiền nên 3 con giáp giàu có này tiêu xài hoang phí đến mấy cũng không cạn ví, cứ vơi lại đầy, cả đời không cần lo lắng chuyện tiền nong.

Trời sinh người thuộc 3 con giáp giàu có hơn người này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, sau ngưỡng 30 sung sướng như tiên, muốn khổ cũng không được.

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Sau ngưỡng 30, con giáp may mắn này ắt ăn nên làm ra, của nả đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sách tử vi con giáp chỉ rõ, Dần là người thông minh, có tài và có cả gan làm giàu. Dù sinh ra trong giàu có hay nghèo khó thì con giáp này vẫn luôn không ngừng nỗ lực theo đuổi đam mê. Càng khó khăn gian khổ họ càng quyết tâm.

Thế nên, sau ngưỡng 30 con giáp may mắn này ắt ăn nên làm ra, của nả đầy nhà. Khả năng kiếm tiền của Dần giúp họ thoải mái tiêu pha, mua nhà sắm xe, sống thoải mái cả đời cũng chẳng hết của.

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Càng về hậu vận Hợi càng thêm phúc thêm phần, cứ thế mà giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, hiền lành lại khôn ngoan nên con đường công danh của Hợi khá xán lạn. Hơn cả, con giáp giàu sang này còn được bề trên thương yêu, quý nhân nuông chiều, thần tài rót lộc vào nhà nên ngày càng khấm khá, chắc chắn sẽ tự làm đại gia.

Sau tuổi 30, dù làm công hay làm chủ Hợi cũng có bạc tỷ trong tay, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt. Càng về hậu vận con giáp này càng thêm phúc thêm phần, cứ thế mà giàu.

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Ngọ kiếm được bộn tiền, gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Háo thắng, cao ngạo và cực thông minh, có óc sáng tạo hơn người nên Ngọ gặt hái được thành công trong sự nghiệp khi còn khá trẻ. Tuy nhiên, chính vì không biết khiêm nhường nên Ngọ khiến nhiều người phật lòng, sự nghiệp lắm thăng trầm.

May mắn thay, từ năm 30 tuổi trở đi Ngọ sẽ biết cách kiểm soát cảm xúc của chính mình hơn. Chẳng những kiếm được bộn tiền, gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà Ngọ còn đỡ đần gia đình, mẹ cha, ấm no sung túc.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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Nổi tiếng là con giáp thiện lương, biết cách đối nhân xử thế nên sau ngưỡng 35 người tuổi này sẽ tha hô ăn sung mặc sướng, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy.

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