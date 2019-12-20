3 con giáp tài vận bùng nổ, sự nghiệp bứt phá, đạt tới đỉnh cao danh vọng trong năm 2020

Tâm linh - Tử vi 20/12/2019 07:33

Chỉ cần bước sang năm Canh Tý 2020 những con may mắn này sẽ rũ sạch vận đen, gom hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, giàu sang chói sáng.

Chẳng những đạt đến đỉnh cao danh vọng, 3 con giáp may mắn này còn sung túc đủ đầy, ăn nên làm ra, trở thành đại gia trong năm 2020 tới.

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Đặc biệt, từ tháng 3/2020 Mùi sẽ có cơ may lội ngược dòng, thăng chức tăng lương chỉ trong chớp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sách tử vi năm 2020 có nói, với sự thông minh, cá tính và bản lĩnh của mình Mùi sẽ có một năm mới phơi phới hân hoan. Chẳng những được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân gõ cửa Mùi còn làm một hưởng mười, tiền cứ tíu tít chảy vào túi.

Đặc biệt, từ tháng 3/2020 Mùi sẽ có cơ may lội ngược dòng, thăng chức tăng lương chỉ trong chớp mắt. Từ đầu đến cuối năm con giáp giàu sang này sẽ ngập trong biển tiền, cứ thế mà giàu khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

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Dậu sẽ sung túc đủ đầy, tiền chất chật nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi con giáp có nói, Dậu là người hiền lành, chân thành và chịu thương chịu khó. Chính vì khát khao đổi đời nên Dậu chẳng ngần ngại bất cứ công việc nặng nhọc nào. Chỉ cần làm ăn chân chính, kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình Dậu sẽ nỗ lực không ngừng.

Sang năm Canh Tý 2020, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Dậu làm gì cũng may mắn, suôn sẻ, kinh doanh một vốn bốn lời. Từ đây, cuộc sống của Dậu sẽ sung túc đủ đầy, tiền chất chật nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

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Dần sẽ thuận lợi thăng chức tăng lương, đạt đến đỉnh cao danh vọng như bấy lâu nay mình hằng ước ao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngay từ ngày đầu năm 2020 may mắn đã gõ cửa nhà Dần liên tục, giúp họ có nguồn thu nhập tăng gấp bội. Sau những cố gắng không mệt mỏi, sự chăm chỉ và cống hiến hết mình thì đấy chính là thành quả mà Dần xứng đáng nhận được.

Bước sang năm Canh Tý 2020, Dần sẽ thuận lợi thăng chức tăng lương, đạt đến đỉnh cao danh vọng như bấy lâu nay mình hằng ước ao. Hơn cả, con giáp này còn may mắn đến mức trúng quả trời cho, tiền cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sách tử vi năm 2020 có nói, nếu thuộc 4 con giáp giàu có ngút trời này gia chủ sẽ thêm phúc thêm phần, phú quý thịnh vượng, đại cát đại lợi cả năm.

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