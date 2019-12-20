Top con giáp tha hồ hưởng lộc trời cho, tiền bạc rủng rỉnh, giàu sau một đêm trước khi hết năm 2019

Tâm linh - Tử vi 20/12/2019 11:14

Nhờ phúc phần trời cho, 3 con giáp may mắn này sẽ có tài lộc rủng rỉnh, cơ hội phát tài tìm đến tận cửa, đổi đời chỉ trong chớp mắt.

Số trời đã định, trước khi hết năm 2019 những con giáp may mắn này chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, rung đùi hốt bạc, nằm trên đống vàng.

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Nhờ được thần tài rót lộc vào nhà Tỵ sẽ giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại khá nhiều may mắn tài lộc cho người tuổi Tỵ. Dù làm công hay làm chủ Tỵ cũng có thu nhập tăng rõ rệt, vạn sự hanh thông, thuận lợi đến ngỡ ngàng. Nhờ thế, dù trước đấy cơ cực đến mấy thì trong năm 2019 Tỵ cũng ăn nên làm ra, phú quý an nhàn.

Đặc biệt, trong những ngày cuối năm, nhờ được thần tài rót lộc vào nhà Tỵ sẽ giàu nhanh đến chóng mặt. Làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi, muốn nghèo cũng không được chính là phúc phần con giáp giàu sang này nhận được.

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Thân sẽ ăn Tết cực to, túi lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sách tử vi con giáp có nói, Thân thông minh, bản lĩnh và dám nghĩ dám làm. Họ nỗ lực không ngừng để theo đuổi đam mê, dám dấn thân và không sợ gian khó nhưng do bị sao xấu chiếu mệnh nên vận tài lộc không như ý.

Vậy nhưng, những ngày cuối năm 2019 con giáp may mắn này sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi việc suôn sẻ bất ngờ. Chỉ cần tin vào chính mình, cống hiến nhiệt thành thì Thân sẽ ăn Tết cực to, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

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Con giáp giàu sang này sẽ đại cát đại lợi, tài lộc theo chân đến năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường thông minh, quyết đoán và có sự linh hoạt trong giao tiếp, khéo léo trong đối nhân xử thế. Vậy nên, sự nghiệp của họ thăng tiến thần tốc, nghèo mấy cũng làm ăn khấm khá, thu nhập cải thiện.

Sách tử vi năm 2019 cho thấy, từ đây đến cuối năm Tý sẽ lội ngược dòng ngoạn mục. Chẳng những trúng quả trời cho, con giáp giàu sang này còn đại cát đại lợi, tài lộc theo chân đến năm 2020.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Chỉ cần bước sang năm Canh Tý 2020 những con may mắn này sẽ rũ sạch vận đen, gom hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, giàu sang chói sáng.

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